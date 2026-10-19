地主未授權收定金 仲介偷改委託書爽拿97萬得吃牢飯

邱姓男仲介在2017年初受託代售苗栗縣多筆土地時，明知張姓地主未授權收取定金，他利用電腦影印等方式，擅自變造地主的委託書，誆稱「受託人可收取10%定金」。邱男持變造的假委託書向謝姓買家行騙，成功詐得高達97萬2000元的定金。邱男在偵審期間雖坦承竄改文書，卻瞎扯該筆款項是買家借他的錢，否認詐欺，二審近日審結，維持10月徒刑，仍可上訴。

檢警調查，邱益男於2017年1月16日接受張姓地主委託，銷售苗栗縣頭份市濫坑段的6筆土地。當時張男僅委託其銷售，並未授權邱男向買家收取任何定金。未料邱男心生歹念，在同年1月間，利用電腦修改、影印張男出具的委託書。

邱男不僅擅自增加委託銷售的土地地號，更將委託書第5條原本規定「受託人如收取任何定金，皆需由地主陪同收取並保管簽收」的條文，變造為「受託人可依買賣價金收取10%定金」。

2017年1月18日，邱男持該份假委託書向謝姓買家行騙，使謝男陷於錯誤，當場交付97萬2000元定金給邱男，導致張姓地主與謝姓買家雙雙受害。

苗栗地院審理時，邱男坦承變造委託書，但矢口否認詐欺。他辯稱謝男知道他缺錢，這筆97萬餘元是謝男借給他的，雙方協議若兩年內土地沒賣掉，借款就當作定金。

法官傳喚謝男作證，謝男嚴正否認借錢，強調自己是看了變造的委託書信以為真，才會依法給付10%定金。

法官認定邱男說詞為無稽之談，依行使變造私文書罪判刑10月，未扣案的97萬2000元犯罪所得依法沒收。

邱男不服提起上訴，仍堅稱自己未涉詐欺，指控一審量刑過重且有失公平。

台中高分院近日審結，認定邱男擅改委託書並據此收錢，已構成詐欺取財與行使變造私文書的要件，原審認事用法與量刑都無違誤，駁回邱男上訴，維持10月徒刑，尚未確定。