不滿幼兒園管教…碩士母怒毆園長致腦震盪 下場出爐

苗栗縣一間幼兒園發生鄭姓家長傷害園長案件，台中高分院近日審結。圖／AI生成 苗栗縣鄭姓女子是碩士學歷因不滿幼兒園老師管教問題，在園長辦公室內情緒失控，趁會談結束準備離開時，從林姓園長右後方突襲，徒手重擊園長頭部，導致園長受有頭部外傷併輕微腦震盪。鄭女事後矢口否認犯行，還跑去醫院「裝病」開立相同傷勢的診斷證明，企圖反咬園長驗傷造假，台中高分院近日審結，勘驗監視器畫面後，認定鄭女犯傷害罪，駁回上訴，判刑3月，可易科，全案確定。

檢警調查，鄭女的子女就讀苗栗縣一家幼兒園，由林女擔任園長。2025年9月4日下午5時30分許，鄭女與另名家長因不滿幼兒園老師管教方式，往園長辦公室與林女會談。會談過程中雙方發生爭執，鄭女不滿林女的處理態度，在準備離開行經林女右後方時，突然抬起右手重擊林女右側太陽穴附近。

林女當場痛得摀住頭部，立刻要求同事報警。林女隨後於同日晚間前往為恭醫院急診，經電腦斷層檢查，確診為頭部外傷併輕微腦震盪。檢方偵結後依傷害罪，起訴鄭女。

鄭女於偵審期間矢口否認犯行，辯稱監視器根本沒拍到她打人。為求脫罪，她在2026年4月2日前往同一家醫院急診，靠著「口述病情」取得與園長一模一樣的「頭部外傷併輕微腦震盪」診斷證明書。

鄭女在法庭上拿出這張證明，聲稱這代表園長當時根本沒受傷，是蓄意指控造假。

苗栗地院審理時，法官勘驗監視器畫面，發現鄭女行經園長身後時確實有「右手瞬間抬起後放下」的異常舉動，園長立刻痛苦摀頭質問，認定鄭女確實有攻擊行為。

法官斥責，鄭女跑去醫院「製造傷勢」取得證明的行徑，純屬主觀臆測，專業醫師絕無偏袒造假之可能。

一審考量，鄭女具碩士學歷卻不思理性溝通，還有竊盜前科素行不佳，犯後又毫無悔意拒絕賠償，判刑3月，可易科。

鄭女不服提起上訴，堅稱自己沒打人。

台中高分院近日審結，認定一審認事用法無誤，量刑妥適，駁回其上訴，維持3月徒刑，可易科9萬元，全案確定。