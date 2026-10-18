嘉市公寓命案72歲男涉殺鄰房房客 逃往桃園落網檢方聲押

嘉義市民生北路出租公寓昨天發生命案，72歲陳姓男子涉嫌持刀殺害60歲李姓房客，案發後逃往桃園遭警方查獲。嘉義地檢署今天表示，陳男涉嫌殺人罪嫌重大，且有逃亡事實，經檢察官複訊後，已向嘉義地方法院聲請羈押。

警方調查，陳男與死者同住出租公寓多年，雙方曾因生活瑣事發生爭執。李男昨天上午被發現倒臥房內，身上有多處刀傷，還插著一把水果刀。警方鎖定陳男涉有重嫌，循線追查，當晚在桃園將他拘提到案。

嘉義地檢署表示，檢察長蔡宗熙獲報後，立即指派檢察官陳則銘指揮警方偵辦，封鎖現場並採集生物跡證，同時展開跨縣市追查，17日晚間9時許在桃園拘提陳男到案。

檢察官複訊後，認為陳男涉犯刑法殺人罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡事實，具有羈押原因及必要性，依法向嘉義地方法院聲請羈押。至於行凶動機及詳細案發經過，仍待進一步調查釐清。

嘉義地檢署表示，犯罪被害人保護協會嘉義分會已於案發後啟動即時關懷機制，主動聯繫死者家屬，提供法律諮詢、心理支持及權益告知，並陪伴家屬面對後續相驗及善後事宜，協助家屬度過難關。