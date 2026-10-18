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假證照還考上正式教師...屏東男在南高屏任教近6年 偽造文書判2年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣姜姓男子為取得教職，上網花3萬元購買輔仁大學學士、碩士假學位證書，偽造教師證、臨床心理師證書等多項專業證照，從2020年起先後在屏東、台南、高雄多所學校任教，還通過正式教師甄選，直到教育部要求補件，假學歷破功。屏東地方法院審理認定，姜男7次行使偽造證書，依偽造公印文、行使偽造特種文書等罪，判應執行有期徒刑2年，得易科罰金。可上訴。

判決指出，姜男為取得教職，2020年9月前在網路花3萬元，委託不詳人士偽造輔仁大學臨床心理學系學士、臨床心理研究所碩士學位證書，連校長、院長印文一併偽造，再透過超商交貨便，將假證書寄至超商。

判決指出，姜男2020年取得屏東縣某原鄉國小代理專任輔導教師資格，將假學士證書交給校方辦敘薪，隔年再以相同證書續聘。2022學年度獲再聘，2023年從網路下載國小及中等學校教師證書範本，竄改姓名、身分證字號、出生日期及照片，製作假教師證，順利通過校方審查，直到2024年7月底離職，任教近4年。

姜男在2024年又偽造臨床心理師證書，持假碩士學歷及教師證應徵台南某私立高職輔導科專任教師，錄取並任教一年。2025年6月，他再持假證件參加屏東縣國小暨幼兒園教師聯合甄選，通過錄取，同年8月獲分發至某國小當專任輔導教師。

為配合國小敘薪審查，姜男偽造師資職前教育證書、教學實習證明及教師資格考試成績通知單等文件，但因教育部要求補件，姜男在2025年10月16日自請離職。

離職後姜男未收手，2026年1月再偽造教育部修畢次專長合格教師證明書，應徵高雄某私立高職代理教師，從今年2月任職至3月18日。經教育部、屏東縣政府察覺異常，向屏東地檢署告發後，檢警搜索住處，查扣筆電及大批偽造證書，全案曝光。

法官審酌，姜男坦承犯行，過去曾因詐欺、侵占及竊盜等案遭判刑，素行難認良好。且為獲取教職，多次造假，不僅損害對於畢業生身分及學位管理正當性，戕害各該學校對於學校校師資格管理正當性，有損一般社會大眾對於學位資格及能力認證制度的信賴。應執行有期徒刑2年，如易科罰金，1千元折算1天。可上訴。

縣府教育處表示，待等到判決確定後，將對該男追討其任職期間薪資。

屏東地院外觀。聯合報系資料照
屏東地院外觀。聯合報系資料照

偽造文書 屏東 證照

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