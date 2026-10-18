彰化兄弟械鬥...弟嗆「有本事釘孤枝」 兄揮開山刀砍到他大出血命危

彰化黃姓男子和弟弟因共用鐵門開關問題大吵，弟弟嗆了句「有本事來釘孤枝」並拿鐵棍攻擊，黃不甘示弱揮舞開山刀砍向弟弟，釀對方脖子、胸口中刀大出血一度命危；彰化地院一審以黃無殺人犯意，改依傷害罪判他2年2月，台中高分院二審維持同樣見解，判處駁回，仍可上訴。

檢警調查，黃男2025年8月24日在住家旁空地，因共用鐵門開閉的細故和弟弟口角，當下弟媳將2人分開後，兄弟倆卻怒氣未消，黃弟先是嗆「有本事來釘孤枝。」黃則回家拿了1把開山刀，黃弟則手持鐵棍在場等候，2人見到彼此後，互相跑向對方。

黃弟先用鐵棍攻擊哥哥左手、左側身體，黃男阻擋後抓住對方手，再揮開山刀砍向弟弟，造成他左頸、左胸撕裂傷各長達9公分、16公分，弟媳聽見打鬥聲再趕到場制止，黃弟送醫急救時，醫院一度發出病危通知，所幸治療後撿回一命，檢方依殺人未遂罪嫌起訴黃。

彰化地院一審時，黃男坦承不諱，並有現場監視器、黃弟證詞及就醫紀錄可佐；彰院勘驗監視器發現，黃弟先持鐵棍攻擊，黃被打到左手後才用開山刀揮砍，雙方是持械互相攻擊，而非黃男單向、持續性行為。

彰院指出，黃2次揮刀，都發生於遭弟弟用鐵棍打之後，且揮刀後即停，另黃弟傷勢未傷及頸動脈、靜脈或心臟、肺臟等重要臟器，其傷口固然可觀，但長度與深度有差異，難憑此認定其有殺人犯意，變更起訴法條改論傷害罪。

彰院審酌，黃和弟弟不思理性解決衝突，傷害手段嚴重，對治安、家庭倫體衝擊，其犯後坦承、沒有和解，黃弟也表示頸部至左手至今轉動無力，依傷害罪判黃男2年2月。

檢方不服上訴，主張黃男特意回家拿開山刀再到場，主動升高攻擊強度，砍向弟弟頸部、胸部都是人體要害，仍主張構成殺人未遂；黃男同樣上訴，表示自己罹有口腔癌需定期回診，有調解意願，請求從輕量刑。

台中高分院二審再勘驗畫面，仍難認黃男有殺人直接或間接故意，另黃男至今未取得弟弟諒解並調解，認為雙方上訴均無理由，判處駁回。