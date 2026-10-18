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幸福人壽掏空案更二審沒收判決 高檢署不服提上訴

中央社／ 台北18日電

幸福人壽掏空案，高院更二審判前董事長鄧文聰沒收1.5億美元，參與人傅崐萁不予沒收新台幣1.24億元。高檢認為，原判決有未盡調查之處、理由不備等，提起上訴。

全案源於，幸福人壽前、後任董事長黃正一、鄧文聰以投資名義，將公司資產搬到EFG銀行香港分行，供兩人質押借款，藉此掏空公司約130億元。

民國96年10月間，黃正一取回幸福人壽退回的增資款，其中1億2408萬餘元簽發以傅崐萁為受款人的支票並提示兌現，因此涉及是否應向傅崐萁沒收的問題。

傅崐萁主張，支票實際是用榮亮實業公司提示兌現，並非由他取得。

高院更二審判決，沒收鄧文聰犯罪所得1億5664萬餘美元；涉案的富創建設股份有限公司、富翔開發國際股份有限公司，沒收新台幣2億5678萬餘元、1億7524萬元。

參與人億大聯合股份有限公司，沒收犯罪所得新台幣9億2157萬餘元；參與人傅崐萁、黃琶琉、黃韻伃、黃韻瑾、黃韻冰、黃俊凱、偉新國際興業有限公司之財產，不予沒收。

高院認為，無法證明新台幣1億2408萬餘元實際由傅崐萁取得，也無證據證明傅崐萁明知款項涉違法行為，因此判決傅崐萁不予沒收。可上訴。

鄧文聰罪刑部分，已定應執行27年定讞。最高法院先前僅將犯罪所得沒收部分撤銷發回。

台灣高檢署表示，檢察官認原判決有未盡調查之處及理由不備等違背法令之處，並據告訴人請求提起上訴。

幸福人壽 掏空 高檢署

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