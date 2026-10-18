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台南合格保母凌虐男嬰致死還偽造回診紀錄...另名女嬰也遭虐 南檢起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安平區領有保母技術士證的陳姓女子，今年竟在托育紀錄虛構帶男嬰回診紀錄，再涉嫌因男嬰哭鬧，以不詳方式悶住口鼻，導致男嬰腦組織缺氧、送醫不治；另涉嫌凌虐4個月大女嬰，台南地檢署依凌虐未滿7歲兒童致死等罪嫌提起公訴，案件將由國民法官參與審理。

起訴書指出，陳姓女子在台南市安平區住處提供在宅托育服務，每日在寶寶生活紀錄簿記載照顧情況；今年1月5日起，她受一對陳姓夫妻委託，全日托育去年4月出生的男嬰，卻涉嫌從同月9日至今年2月3日間，接續以多種方式施虐。

檢方表示，陳女涉嫌以不明熱源緊貼男嬰左手臂、對四肢施加外力，並單手抓住手腳或衣物提放，造成男嬰頭部、四肢劇烈晃動，撞擊周遭物品；另曾雙手交疊按壓胸口、將不明物品塞入口中，或以手掌、衣物及不明物體摀壓口鼻。

男嬰因此受有額頭、眼角、鼻樑及四肢瘀傷，左手臂有3乘3公分二度燙傷，另腿部有多處新舊骨折，足以妨害身心健全發育；陳女另涉嫌掩飾男嬰燙傷後的就醫情況，她今年1月9日帶男嬰至小兒科診所就醫後，未再帶男嬰回診。

同月15日傍晚，男嬰父親傳訊詢問何時回診，她卻在生活紀錄簿虛構「晚上有帶○○看兒科，醫生說傷口好很多了！可自行更換人工皮」，再拍照於晚間9時許以LINE傳給父親觀看。

檢方認為，今年2月4日上午10時許，陳女再因當時約8、9個月大的男嬰哭鬧不停，接續基於凌虐及傷害犯意，以不詳方式悶住口鼻，導致腦組織缺氧；陳女在同日上午10時28分許發覺男嬰狀況有異，緊急送醫，男嬰仍於中午12時48分許不治

另陳女從去年12月2日起，由受吳姓夫妻委託，負責日間托育吳姓女嬰；陳女涉嫌明知女嬰僅4個月大，且經常感冒、鼻塞，今年1月23日卻因不滿女嬰哭鬧、吐奶，拍打並悶住口鼻，另以右手悶住口鼻、左手撐住後腦杓，還以雙手夾住女嬰頭部，重放在房間地墊，造成臉部朝地。

陳女為將女嬰翻成正面，又抓取臀部衣物重放在地墊上，之後再抓住左手、左腳重放，一再以此方式凌虐。檢方認定，男嬰部分涉嫌凌虐未滿7歲兒童致死、成年人故意對兒童傷害致死，以及行使業務登載不實文書；女嬰部分涉嫌凌虐未滿7歲兒童，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。

台南市安平區領有保母技術士證的陳姓女子，涉嫌因照顧的男嬰哭鬧，以不詳方式悶住口鼻，導致男嬰腦組織缺氧、送醫不治；另涉嫌凌虐4個月大女嬰。聯合報系資料照
台南市安平區領有保母技術士證的陳姓女子，涉嫌因照顧的男嬰哭鬧，以不詳方式悶住口鼻，導致男嬰腦組織缺氧、送醫不治；另涉嫌凌虐4個月大女嬰。聯合報系資料照

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