保投人亡故無死亡證明書保險公司拒給付200萬 法官判應理賠理由出爐

許姓男子投保險壽險4年後輕生死亡，受益人申請200萬元保險金時，業者以未提出死亡證明書拒付。法官指出，醫師不會為自殺者開具死亡證明書，受益人提出檢方相驗屍體證明書，也符合保險契約的約定，判決保險公司應給付陳女200萬元。

陳女提告指出，許男2021年10月21日向被告保險公司投保壽險，投額200萬元，並就身故或喪葬費用保險金，指定陳女為第一順位受益人，法定繼承人為第二順位受益人。

許男2025年10月31日輕生死亡，陳女指時間已距保險契約成立超過2年，保險公司依契約仍應負給付身故保險金或喪葬費用保險金責任。今年2月3日申請保險金後，保險公司通知她補送死亡證明書或相驗屍體證明書，再以她未提出為由，拒絕給付保險金。

陳女說，今年8月27日他以民事準備狀，提出基隆地檢署相驗屍體證明書，補正且交齊證明文件，保險公司隔天收受相驗屍體證明書，但仍未給付保險金，因此提告訴請給付保險金200萬元。

保險公司答辯，陳女主張已在今年2月10日理賠案件聯繫通知單提出相驗屍體證明書，並已補正且交齊證明文件，但保險契約第29條第2款規定，陳女未提出死亡證明書，意即尚未交齊證明文件，所以無給付保險金義務。

基隆地方法院法官審理後指出，保險公司通知陳女「請補送死亡證明書或相驗屍體證明書」，顯見契約雖未將相驗屍體證明書與死亡證明書併列，其真意在約定受益人申領保險金時，應提出死亡證明書或其他證明被保險人死亡原因、時間文書，而非以死亡證明書為限。

法官指出，醫師開立死亡證明書範圍，是以病死或自然死為範疇，疑為非病死或非自然死亡個案，均應轉請檢方相驗，再開給相驗屍體證明書。許男因輕生死亡，無從取得醫師開具的死亡證明書。許男是投保2年後輕生致死，保險公司依契約約定仍應給付保險金。

法官說，陳女已提出相驗屍體證明書，堪認已備齊保險契約所定應檢具文件，保險公司收齊文件後，應在15日內給付保險金，判決陳女請求200萬元保險金，以及自今年9月13日起至清償日，按年息10%計算遲延利息有理。全案可上訴。

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