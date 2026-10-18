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與房客訂立擔保條款 避免事後興訟
旅館服務生懷疑房客偷抽菸，自行從房客的信用卡扣款惹訟。法界人士建議，旅館人員如擔心房客違規影響後續營業，可另行與房客訂立簡易的「擔保條款」或預扣款項，待退房檢查後再退款，避免雙方事後興訟。
盛海法律事務所律師鄭克盛表示，判決的關鍵點在於飯店櫃檯人員未經客人同意逕行刷卡，才須負擔刑事責任。如果飯店已事先明確禁菸、而住房客人又違反住房約定，飯店可依契約關係，以民事訴訟請求清潔費。
鄭克盛說，依現行訂房網站的定型化條款，吸菸行為與實體物品毀損確有差別，如有必要，可於房客入住時另行簽訂遵守禁菸規定的擔保條款，或經住客同意後，預刷一定金額作為保證金，退房檢查後再退款，如此即可避免事後求償曠日廢時。鄭克盛也建議飯店主管應對第一線的工作人員加強法治教育訓練，尤其不可跨越住客刷卡的授權範圍，以免侵犯他人的財產權。
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