影／悶殺5歲兒判無期…狠父寄信嗆滅族拚減刑 前妻淚訴：罪大惡極請判死

基隆簡姓男子去年5月用枕頭悶殺5歲兒子，一審遭判無期徒刑，今年6月竟又寄信恐嚇前妻家屬嗆「滅族」，全案上訴至二審，台灣高等法院日前開庭審理，簡男律師請求法院輕判，並聲請量刑鑑定。簡男前妻張女今天首次出面，淚訴「我真的再也忍無可忍，決定站出來，他罪大惡極、毫無教化可能，請求法官判死刑。」

高院日前開庭審理，提訊在押中的簡男出庭，他透過律師表示，希望二審能從輕量刑，同時欲聲請量刑鑑定，讓法院綜合審酌簡的生活狀況、品行、智識程度等，爭取減刑。

46歲的簡男先前擔任環保局清潔工，與張女原為夫妻關係，2人於2020年2月生下1子。好景不常，夫妻倆因經濟壓力頻起爭執，簡不只動口還動手，張因而聲請保護令並帶著兒子回娘家，雙方自2025年4月間分居，後來離婚。

不料，簡男逮到一次探視機會，於同年5月14日接兒子回家同住，竟趁著小孩熟睡之際，強行以枕頭悶壓孩子的口鼻致死。直到隔天，張發現兒子沒有去幼兒園上課，上門要接小孩回家時才發現愛子慘況，悲慟不已。

一審國民法官庭審理，張女及娘家痛批簡男犯行造成家庭破碎，無法教化，且怕他未來假釋報復，請求判死。合議庭則認為，簡手段殘忍、罪大惡極，但考量他因長期經濟爭執累積壓力無法紓解，依成年人故意對兒童犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

簡男被關押看守所期間，寄信恐嚇張女一家「我一定滅族你們」，讓張家人活在恐懼之中，檢方上訴，認為原審量刑過輕，請求二審判死。

張女今天說，自孩子去世以來，全家每天都活在極度的悲痛與恐懼中。庭訊結束後她真的再也忍無可忍，她看到辯護律師在法庭上不斷試圖脫罪、翻案，甚至提出拖延審理的請求，她絕不能讓這樣極度危險的人有任何重回社會。

張女表示，對方律師要求將簡男送到萬芳醫院做心理衡鑑，但早在案件一審前，被告就已經在八里療養院做過極為專業且完整的精神鑑定，當時的鑑定結果非常明確，他犯案時心智狀況完全正常。現在到了二審，卻還想藉由重複申請心理衡鑑來塑造他有精神疾病的假象，試圖幫他爭取減刑或拖延訴訟程序，這對死去的孩子與家屬而言，無疑是二次傷害。

張女說，簡男在庭上翻供，完全沒有任何悔意，他口口聲聲辯解情緒失控，但事實根本不是如此，他嗆「等我出獄後，我要殺光妳們全家」，這是蓄意，極其冷血且充滿怨恨的報復手段。他拿一個毫無還手能力、叫他爸爸的5歲小孩當作報復工具，手段極其殘忍，被羈押收容在看守所所期間，居然還能源源不絕地寄出恐嚇信。

「如果讓這樣的人未來有機會回歸社會，難道要等他滅門，社會才要來檢討制度嗎？」張女質疑，國家與司法到底能不能保護無辜的受害者與家屬，今天站出來不是為了「一命還一命」，因為在台灣無期徒刑依然有假釋的可能，請求判處被告死刑，這要讓台灣人民相信，對於罪大惡極、毫無教化可能的人，司法依然會給予最嚴厲的死刑裁決。

「我們必須抹滅那些在台灣殺害一兩個小孩不會被判死刑的荒謬與惡劣觀念」，她拜託各位法官，拜託社會大眾，「請給我們一個安全的社會」。

悶殺5歲兒判無期狠父寄信嗆滅族拚減刑，前妻淚訴：罪大惡極請判死。記者游明煌／攝影