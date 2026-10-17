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不甘分手！台南狠男舉肩摔死女友寵物兔遭判刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子去年5月23日在台南住處因女友分手，憤而抓起她所飼養的寵物兔肚子，舉至其肩部高度將兔子摔擲在床上後慘死，案經台南市府農業局送辦，陳坦認犯行，台南地院認他犯故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪處拘役20日，併科罰金20萬元，緩刑2年，並應向公庫支付3萬元。

案發後，陳與女友也因而分手。陳坦承說，當天下午2時許因故與前女友發生爭執後，即抓起寵物兔，由上往下將寵物兔摔擲在床面上，寵物兔隨即因而死亡。

面對寵物兔無辜遭波及，命喪黃泉，前女友說，寵物兔於案發前的健康狀況良好，並無任何疾病；沒想到寵物兔竟遭陳毒手慘死，不捨又痛心。

台南地院審酌，陳因女友提出分手，竟一時衝動傷害寵物兔，致寵物兔因重要器官功能喪失而死亡，法治觀念薄弱，行為自應予相當非難。陳犯後於偵查中坦認客觀行為，迄法院審理中則認罪不爭，犯後態度尚可等一切情狀，依法量處其刑。

法官考量，陳因一時失慮而犯法，犯後終能坦承犯行，已見悔意，經歷刑事程序後，應能知所警惕，不至於輕易再犯，宣告緩刑2年。惟為讓他記取教訓並能對所耗損公共資源適度彌補，命他應於判決確定日起3個月內，向公庫支付3萬元。

陳男不滿女友提分手，抓起她所飼養寵物兔摔擲在床上後慘死，法官認他犯故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪處拘役20日，併科罰金20萬元，緩刑2年，並應向公庫支付3萬元。聯合報資料照
陳男不滿女友提分手，抓起她所飼養寵物兔摔擲在床上後慘死，法官認他犯故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪處拘役20日，併科罰金20萬元，緩刑2年，並應向公庫支付3萬元。聯合報資料照

女友 台南 分手 寵物

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