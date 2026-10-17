台中刑大抓製毒男…做筆錄畫面竟全程「靜音」 法院認違反程序判無罪

南投曾姓男子涉嫌購入依托咪酯、美托咪酯，在家依比例調配、加熱並分裝，檢方起訴他製造第二級毒品，台中地院卻發現，曾落網後於台中刑警大隊警詢時，錄影畫面卻呈現「靜音」，警方稱因電腦軟體不相容才缺漏音檔，中院以警詢違反刑事訴訟法認定無證據力，判曾無罪，可上訴。

檢方起指出，曾男2025年8月向不詳人士「蕃薯」購買依托咪酯、美托咪酯的混合液，及空菸彈殼、丙二醇與甘油，在南投住處依比例混合、加熱，佐以香精調味，再裝入空菸彈殼中，以此製造含有第二級毒品成分的依托咪酯、美托咪酯菸彈，涉犯製造第二級毒品罪嫌。

台中地院發現，曾男2025年9月25日、26日在台中市刑警大隊經警方詢問時，錄影過程雖有畫面，卻「無任何聲音」，中院再函詢刑大始末，刑大回覆稱因電腦軟體不相容，才沒有錄音紀錄。

中院指出，刑事訴訟法第100條之1規定，訊問被告，應全程連續錄音，必要時並應全程連續錄影，司法警察詢問犯罪嫌疑人時，準用該規定，該規定是針對司法官、司法警察在訊問、詢問嫌疑人時，為建立筆錄公信力、合法正當。

中院說，筆錄全程同步錄音，司法警察並無裁量餘地，詢問嫌疑人前理應詳加確認錄音設備是否正常，不得以設備未相容為由，將確保警詢時嫌疑人的供述出於自由意志的義務，轉嫁給被詢問人，因本案筆錄欠缺錄音，曾男也堅決否認犯行，認定本案警詢筆錄無證據力。

曾男也辯稱，沒有混合、加熱及用香精調味後裝入菸彈殼，他是直接拿原油裝到菸彈殼，供自己施用，不知為何被起訴製造第二級毒品。

中院再比對相關證詞、扣案菸彈鑑定報告等，均難以認定曾有依相關比例混合、加熱而製造第二級毒品，認定本案仍存有合理懷疑，判處曾無罪。

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