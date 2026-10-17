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威士忌、高粱酒、月餅賄選 屏東車城鄉代參選人收押禁見

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣車城鄉鄉民代表參選人林勝揚，9月涉嫌以送威士忌酒等禮盒向選民賄選，屏東地檢署16日指揮警調發動搜索10處，傳訊選民及相關證人12人，取得相關具體事證，訊後依違反選罷法行賄罪，向法院聲押禁見獲准。

林勝揚涉嫌以價值約900元的威士忌、440元的高粱酒、500元的月餅禮盒、500元的香腸禮盒向選民賄選，檢察官王慧萍訊後，認林嫌涉違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，犯嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，全案檢警擴大偵查中。

屏東地檢署呼籲，選舉不買票、不賣票，切勿以身試法，大家一起維護公平公正的選舉環境。若發現任何賄選情事，請撥打檢舉專線：0800-024-099按4，檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東地檢署。聯合報系資料照
屏東地檢署。聯合報系資料照

月餅 威士忌 屏東 賄選 2026九合一選舉 屏東縣選舉

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