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台東疑辦餐會替參選人助選？荊姓被告15萬元交保

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東選舉查賄再傳案件！地檢署偵辦荊姓被告涉嫌以舉辦餐會方式替特定參選人助選，涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，專案小組昨持法院核發的搜索票，前往被告住處及辦公室共2處搜索，並拘提到案，同步傳喚參與餐會的選民及餐廳負責人共20人釐清案情。檢方訊問後聲請羈押禁見，法院裁定15萬元交保，並命定期至轄區派出所報到。

地檢署指出，本案由檢察官蘇烱峯、林威霆、林立、張瑋芯、曹維禎、蘇騰畇指揮法務部調查局台東縣調查站、縣警察局及內政部移民署南區事務大隊台東縣專勤隊共同偵辦。專案小組經蒐證後，於昨天執行搜索及拘提行動，並傳喚相關證人到案說明。

檢方表示，經檢察官訊問後，認為荊姓被告涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，因此依法向法院聲請羈押禁見。不過，法院最後裁定被告以15萬元交保，並須定期至轄區派出所報到，其餘證人經訊問後均予請回。

地檢署呼籲，選舉期間應遵守相關法令，即使以免費餐會形式招待選民，也可能涉及賄選，民眾切勿貪圖免費餐宴等利益而觸法。如發現疑似賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，轉接按4，或透過地檢署反賄選QR Code線上檢舉。

台東地檢署偵辦荊姓被告涉嫌疑以餐會招待選民替特定參選人助選案，檢方聲請羈押禁見，法院裁定15萬元交保。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦荊姓被告涉嫌疑以餐會招待選民替特定參選人助選案，檢方聲請羈押禁見，法院裁定15萬元交保。聯合報系資料照

交保 台東 2026九合一選舉 台東縣選舉 賄選

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