台東疑辦餐會替參選人助選？荊姓被告15萬元交保

台東選舉查賄再傳案件！地檢署偵辦荊姓被告涉嫌以舉辦餐會方式替特定參選人助選，涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，專案小組昨持法院核發的搜索票，前往被告住處及辦公室共2處搜索，並拘提到案，同步傳喚參與餐會的選民及餐廳負責人共20人釐清案情。檢方訊問後聲請羈押禁見，法院裁定15萬元交保，並命定期至轄區派出所報到。

地檢署指出，本案由檢察官蘇烱峯、林威霆、林立、張瑋芯、曹維禎、蘇騰畇指揮法務部調查局台東縣調查站、縣警察局及內政部移民署南區事務大隊台東縣專勤隊共同偵辦。專案小組經蒐證後，於昨天執行搜索及拘提行動，並傳喚相關證人到案說明。

檢方表示，經檢察官訊問後，認為荊姓被告涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，因此依法向法院聲請羈押禁見。不過，法院最後裁定被告以15萬元交保，並須定期至轄區派出所報到，其餘證人經訊問後均予請回。

地檢署呼籲，選舉期間應遵守相關法令，即使以免費餐會形式招待選民，也可能涉及賄選，民眾切勿貪圖免費餐宴等利益而觸法。如發現疑似賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，轉接按4，或透過地檢署反賄選QR Code線上檢舉。