台中摩鐵命案…男女餵毒釀她暴斃 稱「案情複雜」不想讓國民法官審理

桃園陳姓男子帶吳姓女友入住台中住汽車旅館，涉嫌痛毆打到她全身傷，又和閆姓女友人各提供安非他命、毒郵票LSD給吳施用，釀吳女昏迷死亡，涉犯轉讓禁藥致死罪嫌遭起訴，2人主張案情複雜，聲請不讓國民法官審理；台中地院認為，本案社會大眾關注，事實並非繁複，駁回聲請。

台中地檢起訴指出，陳男（51歲）2025年11月7日和吳姓女友從桃園南下台中，入住大里區1間汽車旅館疑似爭執，陳痛毆吳女釀她傷痕累累，還拿安非他命給她吸食。

閆女（34歲）8日到場跟陳男討債，陳又涉嫌指示閆女拿出毒郵票（LSD）讓吳女施用，未料吳女因體內多種毒品交互影響，9日凌晨陷入昏迷送醫不治，檢方依轉讓禁藥致人於死罪嫌起訴2人。

台中地院10月8日開庭時，陳男坦承傷害、轉讓禁藥，但否認有轉讓禁藥致死；閆女則坦承轉讓禁藥，同樣否認涉有轉讓禁藥致死。

陳男、閆女另聲請不行國民參審，主張本案所涉毒藥物複雜，化學成分對人體影響，及被害人死因判斷，涉及毒物學、病理學、解剖學及法醫學專業，2人對事發經過供述有差異，彼此答辯方向利害相反，案情已屬繁雜，恐造成國民法官過重負擔。

2人還說，被害人家屬於偵查中已表示，不願意親自參與後續訴訟程序，行國民審判將嚴重影響被害人家屬，因此聲請改由通常程序審理。

台中地院函詢意見，被害家屬回覆稱，陳男、閆女手段凶殘，且拒不認罪，死者的小孩未成年就遭逢喪母之痛，其他親屬也認為2人應予重判、接受制裁，請求仍行國民參審程序，但若2人願意坦承，畢竟司法資源有限，是否轉軌，請依法審酌。

中院認為，陳、閆涉犯案件是社會大眾關注之事，被訴事實並非繁複，主要爭點僅有2人究竟是否對被害人死亡結果，具有預見可能性及量刑，經審酌檢、辯及訴訟參與人意見，考量公共利益等，仍認有行國民參審必要，駁回其聲請，不得抗告。

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