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沒付錢不等於偷！補習班老師超商拿80元茶葉蛋一二審均無罪…原因曝

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沒付錢不等於偷！補習班老師超商拿80元茶葉蛋 一、二審均無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓補習班老師被控去年4月8日在嘉義市某超商，趁店員疏於注意，徒手竊取店內電鍋內茶葉蛋8顆、價值80元，店家事後檢視監視錄影畫面並報警處理，他稱趕上班忘記結帳，一審認無法排除其可能而判無罪，檢方不服上訴，二審重新勘驗監視器畫面，仍認無法確認有其不法意圖而駁回。

檢方上訴指出，原審以李男「行進神態自若」、「未有遮掩或躲避行為」，即推論其欠缺不法所有意圖，顯然誤將「犯罪手段之公然與否」與「主觀犯意之有無」混淆，推論邏輯與法理應有未合之處。檢方認為，李男行竊過程具備高度目的性，其「趕時間忘記結帳」辯詞不符經驗法則。

李男堅詞否認有何竊盜犯行，他辯稱，他是單純忘記結帳，當天趕上班。「我沒有竊盜意圖」他說他是補習班老師，茶葉蛋是晚上要用的東西，當時趕上班趕時間忘記結帳。

台南高分院合議庭再次勘驗現場監視器畫面，發覺李每次拿取茶葉蛋後，皆有甩湯汁重複性動作；且自便利商店門口走出後，其步伐平穩，並無倉促快速行走動作。

合議庭指出，李共拿取8顆茶葉蛋，重複甩湯汁8次，衡情重複一致性動作，次數過多時，常有本能反覆動作，是以檢察官認為李拿取茶葉蛋是系列繁複且精確的動作，推論李在取物當下神智清明，且完全知悉自己正在取得店內商品，尚屬遽斷。何況，李所竊取茶葉蛋8顆，共價值80元，價值不高。

李同時供稱，他去買茶葉蛋與當天生物課講解蛋的構造有關，茶葉蛋是熟的，比較好帶學生做觀察，衡情李1人應不至於一次食用8顆茶葉蛋，所以他購買茶葉蛋動機非全然無理，且參酌李自便利商店門口走出後，其步伐平穩，並無倉促快速行走，實難排除李因一時疏忽，而忘記結帳可能。

合議庭表示，據相關證據，僅能證明李有拿取茶葉蛋，及未結帳客觀事實，依檢察官提出證據資料，實難使法官排除李是忘記結帳的可能，而形成李有竊取茶葉蛋不法意圖或故意確切心證。

李姓補習班老師被控去年4月8日在嘉義市某超商竊取茶葉蛋8顆，他稱趕上班忘記結帳，一審採信其說法判無罪，檢方不服上訴，二審仍認無法確認有其不法意圖而駁回。聯合報系資料照
李姓補習班老師被控去年4月8日在嘉義市某超商竊取茶葉蛋8顆，他稱趕上班忘記結帳，一審採信其說法判無罪，檢方不服上訴，二審仍認無法確認有其不法意圖而駁回。聯合報系資料照

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