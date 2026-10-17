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涉貪擁4000萬豪宅…國稅局高官仍「全部否認犯行」聲請停押遭駁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

財政部中區國稅局前簡任稽核王志益涉非法利用職權幫多家民間企業逃稅，有3名會計師居中當白手套，王收賄、來源不明財產逾2000萬元，去年購入4340萬元的豪宅，檢方依貪汙起訴王等18人；王聲請停止羈押，台中地院以他完全否認，且兒子長期在美國，顯有逃亡滯外不歸可能，駁回聲請。

台中地檢起訴指出，王志益（65歲）曾任中區國稅局審查二科科長，2023年、2024年歷任綜所遺贈稅組長、銷售稅組長，2025年2月再升任簡任稽核。

檢方發現，王男違法利用職權，幫政鈺、鼎豐公司許姓董事長，及春錫公司魏姓董事長，免納營利事業所得稅、免受裁罰分別達2529萬元、5691萬元，王接受業者宴飲、招待赴美國及560萬元賄款；另王也以提供意見、審核決行名義等，收受汎倫、弘笙公司交付的20萬元禮券、20萬元賄款。

檢調5月27日起連續六波搜索，趕在王男退休前2個月逮人，從他住處、銀行保險箱查扣現金1280萬元、5塊各1台兩的黃金（市價約80多萬元），且王2025年9月4日以兒子名義，以總價4340萬元簽約買下雙橡園1920的預售屋。

檢方統計，王男接受宴飲、赴美國機票住宿，及現金、禮券等賄款約681萬元；另保險箱中現金1280萬元、5塊黃金，及買雙橡園500萬頭期款，則屬於財產來源不明部分。

檢方9月22日偵結依貪汙違背職務收受賄賂等罪嫌起訴王，該罪本刑是10年以上重罪，將由台中地院國民法庭審理；另王男的游姓妻子、3名會計師及業者等17人，涉犯貪汙圖利、行賄等，由一般程序審理。

王遭起訴、移審後，台中地院以他涉犯貪汙等罪分別是10年、7年及5年以上重罪，且他自稱有納稅義務人協助他赴美，其長子又在國外求學4、5年，王有家人在海外，可認有接應、長期滯外不歸能力，加上他也有刪手機對話紀錄，有逃亡、串滅證之虞，予以羈押禁見。

中院說，王聲請撤銷羈押，法官訊問時他否認起訴書全部犯行，但依檢方卷證足認他嫌疑重大，涉犯重罪伴隨逃亡高度可能，王的兒子又長期在美國生國，他也曾赴美往返，非無海外往來能力。

中院也認為，本案情節繁雜，一共多達5案，10多名被告也並非完全自白，且王先前還是中區國稅局科長、組長及簡任稽核，部分證人是國稅局承辦人員，與他有上下級職務從屬關係，王對證人具有職務上影響力，綜合考量後仍認有羈押禁見必要，駁回其聲請。

財政部中區國稅局。聯合報系資料照
財政部中區國稅局。聯合報系資料照

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