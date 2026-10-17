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夾走8顆茶葉蛋沒結帳！補教師遭控竊盜 法官看監視器揪「2細節」判無罪

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/茶葉蛋' rel='茶葉蛋' data-rel='/2/110330' class='tag'><strong>茶葉蛋</strong></a>示意圖。圖／AI生成
茶葉蛋示意圖。圖／AI生成

嘉義市一名李姓補教老師2025年4月前往便利商店，拿取8顆茶葉蛋並分裝成兩袋，未結帳便直接離開，遭店長發現後報警提告。檢察官認為相關行為涉及竊盜，依法提起公訴，但嘉義地方法院一審審理後判決無罪。檢方不服提出上訴，台灣高等法院台南分院重新檢視監視器畫面後，仍維持無罪判決，全案確定。

根據「Ettoday」報導，李姓補教老師當天傍晚進入嘉義市某便利商店，在自助區取出8顆茶葉蛋，分別裝入兩個塑膠袋，每袋各放4顆，過程中還多次甩動袋子瀝除湯汁，隨後提著兩袋茶葉蛋直接走出店外。店長事後調閱監視器，發現李男未完成付款程序，因而報警處理。李男到案後坦承拿走茶葉蛋且未結帳，但表示當時急著趕往補習班上課，一時疏忽才忘記付款。

檢方上訴主張，李男取蛋、分裝及甩除湯汁的過程有條不紊，在店內停留期間也能清楚完成相關動作，卻唯獨忘記結帳，說法不合常理，認為其行為已涉及竊盜。不過，李姓補教老師向法院解釋，拿取茶葉蛋是為了當晚的生物課教學，準備讓學生觀察雞蛋構造，並非供自己食用，強調自己沒有偷竊的意圖。

二審法官勘驗監視器畫面後發現，李姓補教老師拿取茶葉蛋時，周遭仍有其他顧客，他並未刻意避開他人視線或躲避監視器，離開超商時也沒有奔跑、遮掩商品或慌張逃逸等情形。法院認為，單憑分裝茶葉蛋及甩除湯汁等動作，不足以直接認定李男具有竊取商品的故意，因此不能僅因未結帳便推定其有不法所有意圖。

法院另考量，8顆茶葉蛋總價僅80元，李男所述教學用途並非全無可能，且其到店時間接近上班時段，忘記結帳的說法仍有合理之處。綜合相關證據，二審認為無法證明李男具有竊盜故意，因此駁回檢方上訴，維持無罪判決，全案定讞。

茶葉蛋 監視器 補教 塑膠袋 嘉義 便利商店

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