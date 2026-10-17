陸女冒用妹身分嫁台男…疫情揭真相 法院判決：結婚、離婚全無效

台灣男子在中國偶遇羅女陷入熱戀步入婚姻，女方卻冒用胞妹身分及照片辦理結婚登記，後因疫情無法來台依親，女子坦承身分後又以妹妹名義辦離婚。男為釐清戶籍上的婚姻紀錄，向桃園地院提告，確認他與羅妹的婚姻及離婚均無效，法官審理後判准。

判決指出，桃園男子與羅女於2006年7月4日在中國貴州省貴陽市辦理結婚登記，隔年2月14日，男子返台後完成結婚登記，在不知情的狀況下，以羅妹的名義替愛妻申請來台依親手續，根據登記資料，男子名義上的配偶是羅妹，但實際與他交往、結婚的卻是羅女。

兩人結婚多年直到2022年全球爆發新冠肺炎疫情，女方因來台行程受阻而心虛，才向男子坦承自己本名為「羅吉燕」，當年拿來登記結婚的名字其實是她的親妹妹。男子得知真相後非常憤怒並要求離婚，羅女於2024年3月25日來台，並以羅妹的的名義前往桃園的戶政事務所辦理兩願協議離婚登記。

同時羅妹也因其姊冒名登記，讓她在台灣有婚姻一事，影響她在大陸的個人權益與戶籍事務，羅妹於2025年8月22日主動向貴陽市人民檢察院申請撤銷與台男的結婚登記，經大陸地區貴陽市人民檢察院於同年9月24日向貴陽市民政局出具「檢察建議書」，貴陽市民政局正式撤銷當年羅女與台男的結婚登記。

儘管中國方面已撤銷結婚登記，男子在台灣的戶籍仍留有相關紀錄，因此向桃園地方法院提起確認與羅妹於2006年7月4日結婚、2007年2月14日登記的婚姻無效，以及2024年3月25日兩願離婚登記的協議離婚無效訴訟，要求法院釐清他與羅妹之間的法律關係，以便後續處理不實的戶籍記載。

桃園地院審理時，羅妹經合法通知未到庭，也未提出書狀答辯。法官檢視男子提出的戶籍謄本、海峽交流基金會證明、公證書，以及貴陽市民政局撤銷婚姻登記的決定書等資料，認為相關證據與男子的主張相符，足以採信。

法官指出，依2006年結婚時適用的中華人民共和國婚姻法，結婚必須出於男女雙方完全自願，且須具有相互履行婚姻義務、共同生活的實質意思。本案男子實際與羅女交往並決定結婚，羅女卻冒用羅妹的身分及照片辦理登記，男子與羅妹之間並無實質結婚真意，因此這段婚姻自始無效。

至於2024年羅女所辦的離婚登記，法院認為，依我國民法第1049條，兩願離婚的前提是雙方存在有效婚姻關係。既然男子與羅妹之間的婚姻自始無效，法律上便沒有可供解除的有效婚姻，即使辦妥協議離婚及登記，也不會因此產生離婚效力。

法院審酌，雙方當年結婚時根本欠缺實質的結婚真意，因此當年的婚姻自始無效；既然兩造之間原本並無有效的婚姻關係，後續的協議離婚自然也失所附麗，因此判決婚姻與離婚「雙雙無效」，訴訟費用由羅妹負擔。