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高科大前總務長涉貪重判 獲留任又遭約談

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄報導

國立高雄科技大學前總務長林威成護航胞弟林韋体公司拿到學校工程標案，高雄地院今年五月依貪汙等罪重判林威成十二年、林韋体九年徒刑。檢調日前發現林威成總務長任內，以類似手法取得學校標案，再次約談林威成等多人，連該校資工系陳姓教授也列被告，檢方訊後以五至卅萬交保。

林威成被重判後，今年八月已獲教評會投票通過留任。針對林威成及資工系教授近期被約談，高科大表示，後續有調查結果，依規定辦理。

林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，二○一八年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任為高科大資工系主任，隔年兼任總務長。

檢調發現，林威成在高應大任職時，先透過胞弟林韋体經營的展源浩科技公司，取得資工系開發的車牌辨識軟體，該公司林威成雖然未掛名職位，但實際上是隱性股東。

二○一九年九月，高應大要建置校門車辨系統，林威成便推薦由展源浩承包，當時專案由該校專委李振宏負責，李便協助護航，讓展源浩公司得標。三校合併後，李振宏、林威成、林韋体再量身打造標案，讓展源浩得標。

檢調查出，林威呈利用人頭公司名義，參與投標校內大小工程，至少八件得標。專案小組又查出，林威成任職總務長期間，依法須迴避校內伺服器等標案，仍疑灌水標金後，再透過其他人頭公司得標。

檢調本月中發動搜索，拘提林威成、林韋体等人到案，該校資工系陳姓主任，以及多名人頭公司廠商也被帶回。高雄科大教授近年因教授捲入弊案，已有三名教授被判刑，校內不具名教授直言，被判刑教授害校譽受損，校方有必要整頓。

科大 高應大 高雄

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