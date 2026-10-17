逼迫吞蛋殼、強拍裸照 8人暴力討債集團 主謀求刑15年

以男子吳志堅為首的八人暴力討債集團，以公司化管理，結合科技手段監控債務人暴力討債，不僅對債務人拘禁、毆打、凌虐，甚至逼迫吞蛋殼、喝尿、強拍裸照，新北地檢署昨依組織、傷害、恐嚇、妨害性隱私等罪起訴八人，吳男求處刑十五年重刑。

檢警查出，吳吳志堅等人自去年九月起，在新竹縣湖口鄉設立據點，從事暴力討債犯罪組織，進行放款、收款及催討債務等工作。

起訴指出，該集團採嚴密公司化管理模式，要求成員每日定時打卡，透過通訊軟體群組分派任務、回報討債進度，由吳男統一調度資金、核對帳目及發放薪資、獎金。

為掌握債務人行蹤，集團還利用Google地圖位置分享、手機定位功能及車輛GPS定位器追蹤債務人，甚至強行掃碼登入他人通訊軟體帳號，監控債務人通訊內容及活動軌跡，以科技監控結合暴力手段催討債務。

今年二月，有被害人未如期還款，集團成員竟在新北市樹林將其強押上車，徒手揮拳毆打、強迫吞食帶殼茶葉蛋，並威嚇飲尿等方式凌虐，再將被害人載往湖口鄉據點，限制行動自由恐嚇交付款項，甚至強迫錄製自願上車、未受傷害的不實聲明影片，掩飾暴力犯行。

此外，集團成員來在債務人車上裝GPS定位器，掌握行蹤後威脅傷害對方配偶，強行限制配偶行動，迫使交付現金及簽署本票。集團成員也多次前往被害人營業場所張貼催討紙條、猛力敲擊玻璃大門，騷擾妨害店家營業，迫使被害人還款。