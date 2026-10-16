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走私高階伺服器轉賣大陸案開庭 輝達經理喊冤：有一定程序非我說了算

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦美超微高階ＡI伺服器從台灣非法轉賣案，查出輝達台灣分公司資深經理張登隆、美超微台灣子公司資深業務協理林長春等人參與其中，非法出口74台B300高階伺服器賣給大陸買家，8月依背信、偽造文書罪起訴8人。今天首次開庭，傳喚張登隆等人到庭。張說，檢方起訴背信、偽造文書罪是對他職務有誤解，過程中有一定的程序，很多事並不是他一個人說了算。

基隆地院指出，今天是開準備程序庭，傳喚張登隆等多人到庭，法官了解輝達公司是否審核過起訴書所提相關問題。張登隆在庭上表示，檢方起訴背信、偽造文書罪是對他所掌職務的誤解，過程中有一定的程序，很多並不是他一個人說了算。

海巡署調查毒品走私案，意外掌握到美製高階AI伺服器，從台灣非法轉賣至中國大陸。檢方抽絲剝繭，查出輝達、美超微公司有人涉及不法，完成這起非法交易，獲利超過6億元。

基隆地檢署偵辦美超微高階ＡI伺服器從台灣非法轉賣案，查出輝達台灣分公司資深經理張登隆、美超微台灣子公司資深業務協理林長春等人均參與其中，非法出口74台B300高階伺服器賣給大陸買家，8月依背信、偽造文書罪起訴相關人士共8人。

基隆地檢署偵辦美超微高階ＡＩ伺服器從台灣非法轉賣案，基隆地院今天首次開庭。記者游明煌／翻攝
基隆地檢署偵辦美超微高階ＡＩ伺服器從台灣非法轉賣案，基隆地院今天首次開庭。記者游明煌／翻攝

輝達 伺服器 走私

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