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盛唐中醫鉛中毒案定讞 張宏年家屬難原諒負責人

中央社／ 台中16日電

台中市議會議長張宏年服中藥致鉛中毒，盛唐中醫負責人呂志霖判刑5年定讞；張宏年家屬今天透過律師發聲明表示，尊重判決結果，對相關被告等，尤其難原諒呂志霖。

張宏年去年過世，張宏年家屬說，對判決雖感慰藉，但仍認為刑期有過輕之嫌。盛唐中醫診所違法用禁藥，導致張宏年及全家鉛中毒，造成張宏年身心受創最終辭世，更讓服用藥物的家屬及其他被害人至今仍受中毒後遺症影響，身心苦楚不足為外人道。

家屬表示，全案歷經數年雖已定讞，但對被告等尤其難原諒呂世明（改名呂志霖），尊重司法最終判決結果，感謝無數支持者及親友支持與鼓勵。

張宏年服中藥致鉛中毒，檢警查出盛唐中醫涉用禁藥硃砂及鉛丹，二審判處盛唐呂志霖5年徒刑，另2年可易服社會勞役。最高法院昨天駁回上訴，全案定讞。

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