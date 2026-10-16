調查官讓囚犯私會前妻 收賄iPhone、百萬元買小提琴遭判14年半

法務部調查局嘉義市調查站調查官陳麒元多次以偵辦案件為由違法借提，不僅讓人犯與人犯前妻在調查局處的廁所內發生親密關係，還收受iPhone作為賄賂，並期約收百萬元賄款購買高價小提琴，橋頭地方法院今天宣判，依貪汙治罪條例等罪判處陳麒元應執行有期徒刑14年6月。

橋頭地院指出，陳麒元案發時為調查局嘉義市調查站調查官，具有犯罪調查職務，卻收受iPhone手機賄賂、先後與兩名人犯期約賄款、損壞調詢錄影光碟。

人犯陳姓男子因涉毒品案，於2019年9月間遭警方拘捕，為求獲得陳麒元協助，他指示第二任前妻王姓女子購買一支全新綠色iPhone 11手機，於同年9月底在嘉義高鐵站交給陳麒元，陳麒元收下手機後，以偵辦案件為由，於2019年10月7日將羈押在桃園看守所的陳姓男子借提到桃園市調處，讓陳男與王女見面、使用手機，並在廁所內發生性行為。2020年3月10日，他再以相同理由借提陳男，讓陳男與第一任前妻李姓女子及兩人所生子女見面，並讓陳男與李女在廁所內發生性行為。

法官依違背職務收受賄賂罪，判處陳麒元有期徒刑12年，褫奪公權7年，手機沒收，王女依交付賄賂罪判處有期徒刑1年6月，褫奪公權2年。

2020年11月25日，陳麒元將在高雄第二監獄服刑的陳男借提到調查局南部地區機動工作站，讓陳男與兩任前妻及子女見面、使用手機聯繫外界，並讓陳男與王女在廁所內親密，陳麒元則在外把風。

2021年初，陳麒元有購買高價小提琴的需求，於2月5日再將陳男借提到台南市調處，陳男當場表示願出資100萬元供他買小提琴，作為繼續享有特殊便利的對價，當天陳麒元又安排陳男在廁所內分別與王女、李女親密，自己在外把風，但後來陳男親友沒有依指示籌款，陳麒元最終未取得這筆錢。

2021年4月6日，陳麒元以辦案為由借提在高雄監獄服刑的江姓男子，帶他到江男前妻住處與親友見面，並向江男透露想買高價小提琴，同年9月15日，陳麒元再到監獄借詢江男，表示小提琴價格已漲到65萬元，江男同意出資12萬元作為對價，事後陳麒元打電話向江母索討，遭到拒絕，最終未取得款項。

法官依違背職務期約賄賂罪，判處陳麒元有期徒刑10年10月，褫奪公權6年，江男依期約賄賂罪判處有期徒刑8月，褫奪公權1年。

陳麒元為避免安排人犯陳姓男子與兩任前妻見面一事曝光，事後指示不知情的調查官同事，銷毀當天製作的調詢錄影光碟，法官依公務員假借職務上之機會損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑8月。

橋頭地院法官審酌，陳麒元身為依法執行犯罪調查職務的司法警察官，本應恪守偵查程序及職務分際，卻為圖私利，假借辦案名義多次借提人犯，使他們脫離監所的接見、通訊及戒護程序，破壞監所管理秩序及刑罰、羈押執行的目的，並以此作為收受、期約賄賂的對價，又銷毀錄影光碟，破壞偵查卷證的完整性，4罪合併，應執行有期徒刑14年6月。