竊佔國有地蓋辦公室、停車場 福德祠主委辯「信徒要求」判拘役

台中市神岡區某福德祠張姓主委，明知福德祠旁土地是農田水利署管理的國有地，他未經同意也未辦理承租，擅自僱工在該地建造辦公室與鋪設水泥停車場，長期竊佔土地面積達上百平方公尺，供廟方與信眾使用。案經農田水利署查報後，張男雖拆除停車場、繳納補償金，但偵審期間仍辯稱是「應信徒大會要求」、「為了公益」企圖卸責，二審近日審結，判拘役40天確定。

檢警調查，張男自2009年至2025年3月底止，擔任台中市神岡區某福德祠的主任委員。他明知廟旁的兩處土地（現由農田水利署台中管理處管理）為國有地，不得任意使用。但張男基於竊佔犯意，未經土地所有權人同意，先在2014年10月16日至2015年6月8日間，雇用不知情工人在113.5平方公尺的土地上建造房屋作為辦公室。

食髓知味的張男，又在2017年10月23日至2018年5月19日間，再次雇用工人在另一處85.57平方公尺的土地上鋪設水泥地，作為停車場使用。直到台中管理處接獲檢舉到場查證，確認張男長期竊佔國有地，遂要求拆除並函送警方偵辦。事後張男僅於2024年9月20日拆除停車場部分。

張男於法庭上矢口否認有不法所有意圖，辯稱曾請人申請承租水利地，蓋辦公室與停車場是「信徒大會的決議」，是為了公益而做。

台中地院審理時發現，張男沒有申租紀錄，且身為建物的決策與監工者，知悉無權仍擅自占用供自己與信眾使用，構成竊占罪明確。

法官審酌，張男未尊重他人財產權，犯後未能面對己過，否認犯行，但考量他已拆除停車場、繳納補償金，依竊佔罪判處拘役50日。

張男不服，以原審量刑過重為由，提起上訴，台中高分院近日審結，考量張男在審理期間已認罪，原審未及審酌此有利量刑因子，撤銷原判決刑度，改輕判拘役40日，可易科4萬元，全案確定。