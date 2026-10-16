快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

竊佔國有地蓋辦公室、停車場 福德祠主委辯「信徒要求」判拘役

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市神岡區某福德祠張姓主委，明知福德祠旁土地是農田水利署管理的國有地，他未經同意也未辦理承租，擅自僱工在該地建造辦公室與鋪設水泥停車場，長期竊佔土地面積達上百平方公尺，供廟方與信眾使用。案經農田水利署查報後，張男雖拆除停車場、繳納補償金，但偵審期間仍辯稱是「應信徒大會要求」、「為了公益」企圖卸責，二審近日審結，判拘役40天確定。

檢警調查，張男自2009年至2025年3月底止，擔任台中市神岡區某福德祠的主任委員。他明知廟旁的兩處土地（現由農田水利署台中管理處管理）為國有地，不得任意使用。但張男基於竊佔犯意，未經土地所有權人同意，先在2014年10月16日至2015年6月8日間，雇用不知情工人在113.5平方公尺的土地上建造房屋作為辦公室。

食髓知味的張男，又在2017年10月23日至2018年5月19日間，再次雇用工人在另一處85.57平方公尺的土地上鋪設水泥地，作為停車場使用。直到台中管理處接獲檢舉到場查證，確認張男長期竊佔國有地，遂要求拆除並函送警方偵辦。事後張男僅於2024年9月20日拆除停車場部分。

張男於法庭上矢口否認有不法所有意圖，辯稱曾請人申請承租水利地，蓋辦公室與停車場是「信徒大會的決議」，是為了公益而做。

台中地院審理時發現，張男沒有申租紀錄，且身為建物的決策與監工者，知悉無權仍擅自占用供自己與信眾使用，構成竊占罪明確。

法官審酌，張男未尊重他人財產權，犯後未能面對己過，否認犯行，但考量他已拆除停車場、繳納補償金，依竊佔罪判處拘役50日。

張男不服，以原審量刑過重為由，提起上訴，台中高分院近日審結，考量張男在審理期間已認罪，原審未及審酌此有利量刑因子，撤銷原判決刑度，改輕判拘役40日，可易科4萬元，全案確定。

台中市某福德祠張姓主委涉竊佔國有地建辦公室與停車場，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市某福德祠張姓主委涉竊佔國有地建辦公室與停車場，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

停車場 國有地 辦公室

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

港商砸重金開租賃車行…合夥人私吞6輛LEXUS海撈千萬 判決出爐

影／北投慈航寺住持侵占7千萬投資還搞借貸 當庭認罪喊「知道因果」

選舉在即！北市議員陳怡君貪汙判7年10月 律師引「大水庫理論」辯無罪

馬太鞍溪洪災後趕辦堤防工程 部落族人控還沒開會「工寮就被拆」

相關新聞

調查官讓囚犯私會前妻 收賄iPhone、百萬元買小提琴遭判14年半

法務部調查局嘉義市調查站調查官陳麒元多次以偵辦案件為由違法借提，不僅讓人犯與人犯前妻在調查局處的廁所內發生親密關係，還收受iPhone作為賄賂，並期約收百萬元賄款購買高價小提琴，橋頭地方法院今天宣判，依貪汙治罪條例等罪判處陳麒元應執行有期徒刑14年6月。

竊佔國有地蓋辦公室、停車場 福德祠主委辯「信徒要求」判拘役

台中市神岡區某福德祠張姓主委，明知福德祠旁土地是農田水利署管理的國有地，他未經同意也未辦理承租，擅自僱工在該地建造辦公室與鋪設水泥停車場，長期竊佔土地面積達上百平方公尺，供廟方與信眾使用。案經農田水利署查報後，張男雖拆除停車場、繳納補償金，但偵審期間仍辯稱是「應信徒大會要求」、「為了公益」企圖卸責，二審近日審結，判拘役40天確定。

她14歲打工照顧中風父…8旬母離家多年來討扶養費 女兒仍得付

新竹一名8旬老婦年邁無力謀生，向60歲女兒請求扶養；女兒控母親自幼沉迷賭博、外遇離家，自己14歲就得打工，要求免除扶養義務。新竹地院認定無法證明母親未盡扶養責任，裁定女兒每月須付1萬2500元。

男趴跪水深32公分大排詭亡 家屬理賠遭拒⋯提告逆轉獲賠500萬

高雄許姓男子2024年被發現於仁武一處大排水溝內呈趴跪姿勢身亡，家屬事後向許雇主為他投保的2家產險公司申請理賠遭拒，提告請求給付500萬元保險金。台北地院審理認為，許死因為溺斃，產險公司雖辯稱他意圖輕生卻未能舉證，仍應認定屬意外死亡，家屬求償有理，全數判賠。

阿嬤陪葬金飾去哪了？撿骨後交她保管竟遭變賣 家族怒告

新竹吳姓婦人過世後，家屬將黃金耳環、戒指及手鍊隨她下葬，25年後撿骨時取出金飾，交由陳姓女子保管，家族卻指控陳女事後擅自變賣、侵吞款項，4人怒告求償逾12萬元。不過法院發現還有其他繼承人，要求15天內取得他們同意或追加為原告，否則駁回。

港商砸重金開租賃車行…合夥人私吞6輛LEXUS海撈千萬 判決出爐

台中市陳姓男子與香港籍張姓富商合夥開租賃車行，張男豪擲700萬元全額出資，並購入6輛總價逾2000萬元的頂級LEXUS LM商務車。不料擔任公司名義負責人的陳男因積欠鉅債，竟瞞著金主將6輛名車全數變賣與典當，私吞高達1600萬元的鉅款。陳男於偵審期間雖坦承犯行，卻遲未與被害人達成和解，二審近日審結，認陳涉犯業務侵占罪，判刑3年確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。