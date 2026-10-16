快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

她14歲打工照顧中風父…8旬母離家多年來討扶養費 女兒仍得付

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名8旬老婦年邁無力謀生，向60歲女兒請求扶養；女兒控母親自幼沉迷賭博、外遇離家，自己14歲就得打工，要求免除扶養義務。新竹地院認定無法證明母親未盡扶養責任，裁定女兒每月須付1萬2500元。

裁定指出，老婦與丈夫婚後育有1子2女，丈夫從事跑船工作，老婦稱早年由她照顧子女並做洋裁貼補家用，後因丈夫工作不穩，全家從屏東搬到新竹，由母親協助照料孩子。她自1974年起赴台北工作，1979年再赴日本擔任廚工，期間仍定期寄錢並返家探視。

老婦主張，她現年80歲，腿部患疾無法久站，須使用輪椅、拐杖，已無謀生能力，名下也無財產，目前租屋每月租金5200元，唯一收入為每月3000元老人津貼，因此要求現存唯一第一順位扶養義務人、60歲長女每月給付1萬5618元扶養費

女兒則指控，母親從她幼年起就沉迷賭博，並因外遇離家赴台北，未照顧子女。她14歲時父親中風，母親短暫返家後曾說「我要回台北賺錢養你們這些死孩子」，之後又離去，她被迫外出工作維生；母親更曾欠下賭債，導致父親動用勞退金、賤售房屋，因此聲請免除或減輕扶養義務。

女兒的國、高中同學及鄰居出庭證稱，求學期間從未見過其母親，連重大節慶也未曾見到，當時主要由中風的父親照顧，女兒也須利用課餘時間打工。不過，老婦胞妹及外甥則證稱，老婦長年在外工作，仍會返家探視，也會拿錢回家或託親人轉交生活費。

法官認為，同學及鄰居並未與女兒同住，僅因未見過母親，無法直接推論老婦完全沒有扶養子女；女兒未成年時雖有多筆勞保投保紀錄，但多為數日至數月的短期工作，月薪僅4800元至7200元，難以單靠這些收入支撐一家4口生活。女兒自己也承認母親曾說要回台北賺錢養孩子，更可看出她知道母親外出工作是為負擔家計。

法官審酌老婦無財產、每月僅領3000元津貼，確已不能維持生活；女兒現年60歲，仍具工作能力，且名下有股票、ETF等投資及相關所得，認定仍有扶養能力。最終裁定女兒自裁定確定起至母親死亡止，每月10日前給付1萬2500元扶養費，女兒要求免除或減輕扶養義務的反聲請則遭駁回。全案可抗告。

新竹一名8旬老婦年邁無力謀生，向60歲女兒請求扶養；女兒控母親自幼沉迷賭博、外遇離家，自己14歲就得打工，要求免除扶養義務。圖／AI生成
新竹一名8旬老婦年邁無力謀生，向60歲女兒請求扶養；女兒控母親自幼沉迷賭博、外遇離家，自己14歲就得打工，要求免除扶養義務。圖／AI生成

扶養費 打工 女兒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

16歲2度懷孕！地下偶像流產僅2個月再懷胎 自爆產後3個月分手變單親媽

爸爸買房讓女兒住到大學畢業 換屋才知這限制…百萬退稅都沒了

腦癱女被診斷「活不過6歲」！父全職照顧、買外骨骼機器人…18歲她靠自己站起來

認定媽有450萬存款…42歲男每天回家開心蹭飯 母1句話打臉：不是為你

相關新聞

調查官讓囚犯私會前妻 收賄iPhone、百萬元買小提琴遭判14年半

法務部調查局嘉義市調查站調查官陳麒元多次以偵辦案件為由違法借提，不僅讓人犯與人犯前妻在調查局處的廁所內發生親密關係，還收受iPhone作為賄賂，並期約收百萬元賄款購買高價小提琴，橋頭地方法院今天宣判，依貪汙治罪條例等罪判處陳麒元應執行有期徒刑14年6月。

竊佔國有地蓋辦公室、停車場 福德祠主委辯「信徒要求」判拘役

台中市神岡區某福德祠張姓主委，明知福德祠旁土地是農田水利署管理的國有地，他未經同意也未辦理承租，擅自僱工在該地建造辦公室與鋪設水泥停車場，長期竊佔土地面積達上百平方公尺，供廟方與信眾使用。案經農田水利署查報後，張男雖拆除停車場、繳納補償金，但偵審期間仍辯稱是「應信徒大會要求」、「為了公益」企圖卸責，二審近日審結，判拘役40天確定。

她14歲打工照顧中風父…8旬母離家多年來討扶養費 女兒仍得付

新竹一名8旬老婦年邁無力謀生，向60歲女兒請求扶養；女兒控母親自幼沉迷賭博、外遇離家，自己14歲就得打工，要求免除扶養義務。新竹地院認定無法證明母親未盡扶養責任，裁定女兒每月須付1萬2500元。

男趴跪水深32公分大排詭亡 家屬理賠遭拒⋯提告逆轉獲賠500萬

高雄許姓男子2024年被發現於仁武一處大排水溝內呈趴跪姿勢身亡，家屬事後向許雇主為他投保的2家產險公司申請理賠遭拒，提告請求給付500萬元保險金。台北地院審理認為，許死因為溺斃，產險公司雖辯稱他意圖輕生卻未能舉證，仍應認定屬意外死亡，家屬求償有理，全數判賠。

阿嬤陪葬金飾去哪了？撿骨後交她保管竟遭變賣 家族怒告

新竹吳姓婦人過世後，家屬將黃金耳環、戒指及手鍊隨她下葬，25年後撿骨時取出金飾，交由陳姓女子保管，家族卻指控陳女事後擅自變賣、侵吞款項，4人怒告求償逾12萬元。不過法院發現還有其他繼承人，要求15天內取得他們同意或追加為原告，否則駁回。

港商砸重金開租賃車行…合夥人私吞6輛LEXUS海撈千萬 判決出爐

台中市陳姓男子與香港籍張姓富商合夥開租賃車行，張男豪擲700萬元全額出資，並購入6輛總價逾2000萬元的頂級LEXUS LM商務車。不料擔任公司名義負責人的陳男因積欠鉅債，竟瞞著金主將6輛名車全數變賣與典當，私吞高達1600萬元的鉅款。陳男於偵審期間雖坦承犯行，卻遲未與被害人達成和解，二審近日審結，認陳涉犯業務侵占罪，判刑3年確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。