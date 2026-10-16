她14歲打工照顧中風父…8旬母離家多年來討扶養費 女兒仍得付

新竹一名8旬老婦年邁無力謀生，向60歲女兒請求扶養；女兒控母親自幼沉迷賭博、外遇離家，自己14歲就得打工，要求免除扶養義務。新竹地院認定無法證明母親未盡扶養責任，裁定女兒每月須付1萬2500元。

裁定指出，老婦與丈夫婚後育有1子2女，丈夫從事跑船工作，老婦稱早年由她照顧子女並做洋裁貼補家用，後因丈夫工作不穩，全家從屏東搬到新竹，由母親協助照料孩子。她自1974年起赴台北工作，1979年再赴日本擔任廚工，期間仍定期寄錢並返家探視。

老婦主張，她現年80歲，腿部患疾無法久站，須使用輪椅、拐杖，已無謀生能力，名下也無財產，目前租屋每月租金5200元，唯一收入為每月3000元老人津貼，因此要求現存唯一第一順位扶養義務人、60歲長女每月給付1萬5618元扶養費。

女兒則指控，母親從她幼年起就沉迷賭博，並因外遇離家赴台北，未照顧子女。她14歲時父親中風，母親短暫返家後曾說「我要回台北賺錢養你們這些死孩子」，之後又離去，她被迫外出工作維生；母親更曾欠下賭債，導致父親動用勞退金、賤售房屋，因此聲請免除或減輕扶養義務。

女兒的國、高中同學及鄰居出庭證稱，求學期間從未見過其母親，連重大節慶也未曾見到，當時主要由中風的父親照顧，女兒也須利用課餘時間打工。不過，老婦胞妹及外甥則證稱，老婦長年在外工作，仍會返家探視，也會拿錢回家或託親人轉交生活費。

法官認為，同學及鄰居並未與女兒同住，僅因未見過母親，無法直接推論老婦完全沒有扶養子女；女兒未成年時雖有多筆勞保投保紀錄，但多為數日至數月的短期工作，月薪僅4800元至7200元，難以單靠這些收入支撐一家4口生活。女兒自己也承認母親曾說要回台北賺錢養孩子，更可看出她知道母親外出工作是為負擔家計。

法官審酌老婦無財產、每月僅領3000元津貼，確已不能維持生活；女兒現年60歲，仍具工作能力，且名下有股票、ETF等投資及相關所得，認定仍有扶養能力。最終裁定女兒自裁定確定起至母親死亡止，每月10日前給付1萬2500元扶養費，女兒要求免除或減輕扶養義務的反聲請則遭駁回。全案可抗告。