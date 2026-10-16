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男趴跪水深32公分大排詭亡 家屬理賠遭拒⋯提告逆轉獲賠500萬

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

高雄許姓男子2024年被發現於仁武一處大排水溝內呈趴跪姿勢身亡，家屬事後向許雇主為他投保的2家產險公司申請理賠遭拒，提告請求給付500萬元保險金。台北地院審理認為，許死因為溺斃，產險公司雖辯稱他意圖輕生卻未能舉證，仍應認定屬意外死亡，家屬求償有理，全數判賠。

全案源於2024年9月30日晚間，許男跌落高雄仁武區一處大排水溝死亡。事後，家屬向許男雇主幫他投保團體險的2家產險公司申請理賠遭拒，不服提起民事訴訟，分別請求給付200萬元及300萬元保險金，合計500萬元。

產險公司認為，根據驗屍證明書記載，許男死亡原因雖為「溺斃」，但死亡方式為「不詳」，也未勾選「自然死」、「意外」或「自殺」，無法斷言屬意外身亡，加上事故地點設有155公分金屬護欄、外牆高約240公分，對比許男身高僅164公分，不太可能失足跌入。

產險公司也指出，許男在深度僅約32公分的水溝呈跪趴姿勢，並無任何掙扎動作，且他生前與岳母有所爭執，離家前還曾傳送訣別訊息，顯有輕生行為，自然不負給付保險金責任。

岳母則證稱，平日沒看到許男有服用藥物，案發當天也曾與許通話；對方有說「死了希望送他回雲林」，但她沒理會，後來許便拍了些皮包內的東西，沒帶手機就出門了。

岳母坦言，許那陣子常常把「死」等文字掛嘴邊，之前吵架雖沒聽他這樣說過，但整體感覺上沒有特別不同，加上許過去發生爭執也會自己出門，就連許妹也認為哥哥是「心情不好」，只是出去走走就會回家，否認許有自殺意圖。

北院審酌，從監視器畫面可見，許男生前走路方式、步伐正常，身上也無明顯外傷，且他落水被發現位置，垂直往上距離水泥便橋不到1公尺，便橋旁並無任何柵欄或圍欄，任何人均得自由出入。

此外，許男生前雖提及「死」等類似言詞，卻未實際付諸行動，縱使他言語中有沮喪、晦暗、對人生無望之意，但人在面臨壓力、不順遂而陷入低潮仍屬常見，不能僅以許在死亡當日說到「走」、「離開」等字眼或落水姿勢，就認定許為輕生。

北院認為，家屬已提出驗屍報告證明許男是生前落水溺斃，並非因器官老化、疾病或細菌感染所致，而符合保險契約的「意外傷害」，產險公司雖主張輕生，卻未能舉證讓合議庭確信屬自殺行為，家屬求償有理，判2家產險公司應予理賠。可上訴。

台北地院。記者王聖藜／攝影
台北地院。記者王聖藜／攝影

理賠 提告 仁武

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