阿嬤陪葬金飾去哪了？撿骨後交她保管竟遭變賣 家族怒告

新竹吳姓婦人過世後，家屬將黃金耳環、戒指及手鍊隨她下葬，25年後撿骨時取出金飾，交由陳姓女子保管，家族卻指控陳女事後擅自變賣、侵吞款項，4人怒告求償逾12萬元。不過法院發現還有其他繼承人，要求15天內取得他們同意或追加為原告，否則駁回。

新竹地院裁定指出，吳婦於1997年12月29日死亡，家屬安葬時，將黃金耳環1對、黃金戒指2只及黃金手鍊1條戴在她身上陪葬，金飾合計重約56.25公克。

2022年12月8日，家族替吳婦撿骨，並將當年隨她下葬的金飾取出，交由陳女暫時保管。家屬主張，這批金飾屬於吳婦留下的遺產，應由所有繼承人共同擁有，但陳女未經其他繼承人同意或授權，就自行將金飾出售，還把賣得的錢全數占為己有。

吳姓家族4人因此提告，依侵權行為及不當得利等，分別向陳女求償6萬3375元、2萬1125元、2萬1125元及2萬1125元，合計12萬6750元。

新竹地院指出，如果陪葬金飾確實屬於吳婦遺產，金飾即使已被賣掉，衍生出的返還款項或損害賠償權利，原則上仍屬於全體繼承人共同所有，不能只由部分繼承人自行決定提告。

法官調查發現，吳婦除了本案兩造外，還有已過世的次子、三子及配偶所留下的法定繼承人，因此目前提告的4人，必須取得其他繼承人同意一起打官司，或請法院將其他繼承人追加為原告。

新竹地院要求原告在裁定送達翌日起15日內補正其他繼承人同意起訴的證明，或聲請法院命其他繼承人追加為原告，逾期未補正即駁回其訴，全案不得抗告。