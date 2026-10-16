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港商砸重金開租賃車行…合夥人私吞6輛LEXUS海撈千萬 判決出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子與香港籍張姓富商合夥開租賃車行，張男豪擲700萬元全額出資，並購入6輛總價逾2000萬元的頂級LEXUS LM商務車。不料擔任公司名義負責人的陳男因積欠鉅債，竟瞞著金主將6輛名車全數變賣與典當，私吞高達1600萬元的鉅款。陳男於偵審期間雖坦承犯行，卻遲未與被害人達成和解，二審近日審結，認陳涉犯業務侵占罪，判刑3年確定。

判決指出，2022年6月間，陳男與當時尚未取得台灣國籍的香港籍張男協議成立「〇仁租賃服務有限公司」。張男考量外籍身分，在公司設立與經營多有不便，不僅全額墊付700萬元資本額，更委託陳男擔任公司負責人處理日常事務，但雙方約定保留重大決策權由張男負責。公司成立後，隨即以每輛355萬元的價格，購入6輛頂級LEXUS商務車作為營業用途。

檢警調查，陳男在2024年4月間因公司經營不善且個人在外積欠債務，利用職務之便監守自盜。他未經實際出資人張男同意，擅自將6輛LEXUS商務車陸續變賣或典當給不知情的第三方。陳男僅扣除90萬元還給張男及支付部分租金稅金後，將高達1600萬元的剩餘車款全數中飽私囊，導致張男血本無歸。

台中地院審酌，陳男身為公司負責人竟違背職務侵占公司重大資產，考量其犯後坦承犯行且曾支付張男90萬元彌補，依業務侵占罪判3年，宣告沒收未扣案車輛或追徵替代價額。

檢方不服提起上訴，怒斥陳男侵占金額高達1600萬元以上，事後以「經濟狀況不佳」為由拒絕和解，甚至將所得資金用以參與另起詐欺集團組織犯罪，認為一審判刑3年實在太輕，請求重判。

台中高分院近日審結，認定一審量刑已綜合考量犯罪動機、侵占價額及犯後態度，被告在原審曾兩度進行調解，並非毫無和解意願。

至於檢方指控陳男參與詐欺集團一事，雲林地院的另案判決，未認定陳男將本案贓款，轉作該詐騙集團的資金來源，認定原審量刑妥適，駁回檢方上訴，維持3年徒刑，全案確定。

頂級商旅車LEXUS LM（非涉案車輛）。聯合報系資料照
頂級商旅車LEXUS LM（非涉案車輛）。聯合報系資料照

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