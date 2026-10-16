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暴力討債集團逼喝尿、吞蛋殼、拍裸照 新北檢起訴8人主嫌求刑15年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

以男子吳志堅為首的8人暴力討債集團，以公司化管理、分工明確並結合科技手段監控債務人的方式行暴力討債，對債務人強押拘禁、毆打凌虐催債，甚至逼迫被害人吞蛋殼、喝尿、被拍裸照，還在債務人車上裝GPS追蹤器掌握家人行蹤。新北地檢署依刑法加重私行拘禁、傷害、恐嚇、妨害秘密、誹謗、妨害性隱私及違反組織犯罪條例、個資法、洗錢防制法等罪嫌起訴8人，並對主嫌吳男求刑15年。

全案由新北檢檢察官張維貞，指揮新北市樹林警分局偵辦。其餘7名暴力討債集團成員包括陳惟德、金子新、黃正耀、吳騏瑋、吳澤遠、符芮瑜、李健誠。檢警查出，吳男等人涉嫌自去年9月間起，在新竹縣湖口鄉設立據點，從事暴力討債犯罪組織，從事放款、收款及催討債務等工作。

起訴指出，該集團採嚴密公司化管理模式，要求成員每日定時打卡，透過通訊軟體群組分派任務、回報討債進度，並由吳男統一調度資金、核對帳目及發放薪資、獎金。為掌握債務人行蹤，更涉嫌利用Google地圖位置分享、手機定位功能及車輛GPS定位器追蹤債務人，甚至強行掃碼登入他人通訊軟體帳號，非法監控債務人通訊內容及活動軌跡，以科技監控結合暴力手段催討債務。

今年2月間，因被害人未能如期還款，集團成員竟在新北市樹林區將其強押上車，徒手揮拳毆打、強迫吞食帶殼茶葉蛋，並以威嚇飲尿等方式凌虐，再將其載往新竹縣湖口鄉據點，持續限制行動自由及恐嚇交付款項，甚至強迫被害人錄製自願上車、未受傷害之不實聲明影片，企圖掩飾暴力犯行。

此外，集團成員來涉嫌在債務人車上裝GPS定位器，掌握行蹤後威脅傷害對方配偶，並強行限制其配偶行動自由，迫使交付現金5萬元及簽署本票。另有集團成員多次前往被害人營業場所張貼催討紙條、猛力敲擊玻璃大門，恐嚇、騷擾妨害店家營業，迫使被害人還款。

該集團甚至威脅債務人傷害其子女、配偶等親友，恫稱再不還款就要將人抓走，強行拍攝被害人裸照露或性私密影像並散布加以恐嚇還款；另有成員持斧頭抵住被害人頸部揚言殺害，並持手機全程錄影，使被害人心生畏懼。

檢警破獲男子吳志堅為首的8人暴力討債集團，新北地檢署今依起訴，並對主嫌吳男求刑15年。記者蔣永佑／翻攝
檢警破獲男子吳志堅為首的8人暴力討債集團，新北地檢署今依起訴，並對主嫌吳男求刑15年。記者蔣永佑／翻攝

討債 裸照 債務

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