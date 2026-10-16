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男提供人頭登機證助中國女偷渡澳洲 二審仍判9月

中央社／ 高雄16日電

簡姓男子受人蛇集團指使，找來王姓女子當人頭購買前往澳洲機票。2人在香港轉機時，簡男將王女登機證拿給中國籍陳姓女子助其偷渡。二審高分院維持一審判決，仍判簡男9月。

台灣高等法院高雄分院判決指出，簡姓男子與王姓女子受人蛇集團成員「麥可」指使，於民國112年7、8月間計畫協助偷渡。簡男先用王女手機申請澳洲電子旅遊簽證，並購買台灣經香港轉機至澳洲布里斯本的機票。同年8月24日，簡男、王女等人在高雄小港機場報到，取得前往香港及香港轉機至澳洲的2段登機證。

一行人飛抵香港機場後，簡男在管制區麵店將王女的登機證，交付給中國籍陳姓女子。陳女隨後持王女登機證及偽造的護照，順利搭機抵達澳洲布里斯本。但因澳洲邊防單位查驗時，發現陳女護照資料與電腦連線紀錄不符，當場攔下查獲偷渡情事。

高雄地方法院一審審理時，簡男否認犯行，辯稱當下發現對方是中國人且與護照容貌不符，已當場撕毀登機證，並未交給對方；王女則辯稱對偷渡計畫不知情，僅是同行赴港旅遊。

但一審法官認為，旅客未取得登機證根本無法登機，且澳洲邊防單位提供的人臉比對資料，與簡男現場拍下的陳女護照照片相符。加上申請澳洲簽證手續繁瑣且需費用，王女若無實際旅遊需求不可能無故申辦，認定2人說詞不足採信。一審依違反入出國及移民法運送非運送契約應載之人至他國罪，判處簡男有期徒刑9月；王女判處4月，可易科罰金。

簡男不服提起上訴，堅稱對方可能透過其他管道取得登機證。但高雄高分院審理後指出，若人蛇集團能輕易偽造登機證，便不需耗費金錢與人力安排簡男等人專程飛往香港面交，認定原審認事用法與量刑均無不當，據此駁回上訴，維持原判。

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