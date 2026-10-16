網域遭封鎖照樣下注！工程師假冒日本IP 押注5縣市首長選舉

南投地檢署查獲民眾透過境外預測市場平台 Polymarket 下注選舉賭盤，法院10月7日裁准扣押平台網域及IP位址後，昨天再查獲一名陳姓工程師，涉嫌使用VPN偽裝日本IP下注5個縣市首長選舉，下注金額約1萬7938元。檢方訊後諭知5萬元交保，並扣押相關虛擬資產。

南投地檢署檢察官吳慧文本月1日查獲民眾連線至境外去中心化預測平台 Polymarket 下注選舉賭盤，隨即向法院聲請扣押該平台網域及IP位址，並於10月7日獲法院裁准，交由財團法人台灣網路資訊中心執行停止解析。台灣網友若未使用VPN或另行設定DNS解析伺服器，將無法瀏覽該平台。

檢方持續追查，昨天指揮南投縣刑警大隊及調查局南投縣調查站，持拘票在陳男住處將他拘提到案。檢警調查發現，陳男使用NordVPN將IP位址偽裝為日本地區，再登入Polymarket網站，並透過自己申設的MetaMask虛擬錢包購買美元穩定幣USDC，作為下注資金。

檢方指出，陳男從9月21日至10月14日，陸續購買共1090.6062枚USDC，並在平台上以「2026年台灣地方選舉：各區域縣市首長優勝者」為標的，投注5個縣市首長選舉賭盤，下注共560.59枚USDC，折合新台幣約1萬7938元。

檢察官複訊後，認定陳男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第103條之1所涉以網際網路方式進行選舉賭博等罪嫌，諭知5萬元交保。檢方另扣押陳男已下注的561.4枚USDC，以及準備供下注的530.0162枚USDC，合計1090.6062枚，折合新台幣約3萬4899元，全數轉入地檢署虛擬資產監管平台錢包保管。

南投地檢署表示，新興選舉賭盤可能透過操控賠率、製造不實聲勢，影響民眾對選情的判斷，危害選舉公平性，呼籲民眾切勿參與下注，以免觸法，檢方也將持續查緝相關案件，維護選舉公平及民主秩序。

南投地檢署查獲民眾透過境外預測市場平台 Polymarket 下注選舉賭盤。圖／南投地檢署提供