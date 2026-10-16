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屏檢掃賄傳訊逾百人聲押7人 3人收押禁見

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

年底選舉將至，屏東地檢署自3月30日起共執行11波選舉查察行動，迄今指揮警調搜索15處，傳訊逾百人，聲押7人經裁定羈押禁見3人。屏檢呼籲民眾勿存僥倖心態，一旦收賄不僅會面臨刑責，更會破壞民主未來。

屏東地檢署查賄行動至今，累計傳訊107人，向法院聲請羈押7人，經法院裁定羈押禁見3人，執行拘提7人、交保12人；另外也指揮執行選舉賭盤案件並搜索1處、傳訊1人。

屏檢表示，村里長選舉因選區範圍小、關鍵票數集中，為不法人士行賄的重點目標，因此投入相當偵查。另針對競爭激烈且涉及地方行政資源的鄉鎮市長選舉，也清查可疑金流與異常動員情資。

許多不肖候選人或椿腳常假借中秋、重陽敬老、宮廟慶典、聯誼參訪或社區聚會等名義，分送小額禮品、農特產品、伴手禮盒或日用品，甚至低價或無償提供免費餐飲宴席、補貼車資住宿招待選民旅遊等，以化整為零方式分次小額賄選，屏檢已列為查緝熱區。

屏檢提醒，刑法及公職人員選舉罷免法所嚴禁的賄賂及不正利益，不以現金為限，凡具有經濟價值的禮品、餐飲、免除債務或招待旅遊等，只要客觀上足以影響選民的投票意向並構成對價關係，不論金額多寡或包裝掩飾名目，都構成賄選行為，民眾勿抱持「只是吃一頓飯、收個伴手禮沒關係」的心態。

民眾發現賄選、暴力或幽靈人口等不法線索時，可撥打免付費檢舉專線0800-024-099（撥通後按4）或就近向檢警調機關檢舉，司法機關對檢舉人身分絕對保密，若經查證屬實並起訴判決確定，檢舉人最高可獲得數百萬至上千萬元的檢舉獎金。

屏東地檢署。聯合報系資料照
屏東地檢署。聯合報系資料照

收賄 賄選 2026九合一選舉

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