遭控盜刷男友信用卡13萬 「太陽花女王」劉喬安不起訴

「太陽花女王」劉喬安日前才因走私一級毒品古柯鹼毒品遭起訴，又涉及另起盜刷前男友信用卡13萬元案件。劉女供稱，當初確實是前男友自願每個月給她20萬元並提供信用卡給她使用。台北地檢署查出確有此事，當下劉女因主觀認知雙方仍在交往而繼續刷卡使用，無不法意圖，今不起訴。

全案為PChome向北檢提告劉喬安疑似盜刷信用卡涉嫌詐欺，指控劉女於2019年4、5月間，持林姓前男友的信用卡網路購物共120次，前後買了空氣芳香劑、拖鞋、保溫瓶、護手護甲霜、拌麵等商品，送至劉女台北市信義區租屋處，金額合計13萬987元，但事後銀行表示該信用卡已止付。

劉喬安到案後，坦承刷卡購物，表示當時她與林男正在交往，男方承諾每月給她20萬元，並提供信用卡讓她刷卡，後來雙方分手，她赴美前曾表示，若對方不認帳她願意還錢。

林男也證實，起初自己確有此承諾，但後來每當試圖與劉女分手，對方就會崩潰、不理智，於是他自行跑去花蓮戒毒，於是認為自那時起，兩人已不再一起生活，就等於分手，因此劉喬安應自行負擔刷卡費用。

檢察官認定，劉喬安在刷卡時，主觀上依然認為與林男交往中，仍獲林男授權刷卡消費，並無不法意圖，因此以罪證不足處分不起訴。