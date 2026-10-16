境外下注台灣縣市長選舉 南投地檢署法辦賭客

陳姓工程師透過網路登入境外平台下注賭博台灣縣市長選舉勝負，南投地方檢察署指揮警調拘提，檢方複訊後認陳姓被告涉犯以網際網路方式進行選舉賭博等罪嫌，諭知5萬元交保。

南投地方檢察署先前查獲民眾網路連線境外去中心化預測平台Polymarket，以虛擬貨幣下注縣市長選舉賭盤；檢方同時向法院聲請扣押平台網域及IP位址獲法院裁准，已由台灣網路資訊中心執行停止解析，台灣網友若不用VPN或設DNS解析伺服器便無法瀏覽Polymarket。

南投地檢署今天發布新聞稿表示，持續指揮警、調偵辦網路選舉賭盤案，昨天持拘票查獲陳姓工程師在住處，以虛擬私人網路偽裝日本IP位址登入Polymarket，並以虛擬錢包陸續購買約1090枚美元穩定幣、折算新台幣約3萬4899元，作為下注資金。

檢方表示，陳姓被告以約560枚穩定幣投注5縣市首長選舉賭盤，檢警調透過幣流分析等，昨天拘提陳姓被告到案，檢察官複訊後，認為涉犯公職人員選舉罷免法第103條之1以網際網路方式進行選舉賭博等罪嫌，諭知以5萬元交保，並扣押被告全部穩定幣，全數依法轉入南投地檢署虛擬資產監管平台錢包保管。