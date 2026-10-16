邀50多位里民搭郵輪遊日搶付帳 基隆張姓議員參選人涉賄30萬交保

基隆地檢署接獲檢舉有參選人以招待搭乘探索星號郵輪旅遊方式買票，檢警昨搜索10處地點，傳喚、通知70多人到案，檢方漏夜訊問到今天凌晨，中正區認張姓議員參選人、范姓、丁姓里長參選人3人以涉違反公職人員選舉罷免法對於有投票權之人交付賄賂罪嫌，分別諭知30萬、10萬、10萬元交保，其餘選民及證人均請回。

基隆地檢署日前接獲情資，基隆市中正區張姓議員參選人、范姓、丁姓里長參選人涉嫌5、6月間以招待里民郵輪旅遊方式賄選，昨由檢察官李國瑋指揮基隆市警察局刑事警察大隊、基隆市警察局第二分局、刑事警察局第一大隊、法務部調查局基隆市調查站、航業處基隆調查站等組成專案小組偵辦。

檢警調昨前往議員、里長參選人辦公處所、住處等10處搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知參選人及選民等共計70人到案說明。經檢察官訊問後，認張姓議員參選人、范姓里長參選人、丁姓里長參選人均涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人交付賄賂罪嫌，分別命交保30萬元、10 萬元、10萬元，其餘選民及證人均請回。

據檢警追查，50多里民5月底到6月分兩梯次出發，透過相關參選人等邀約搭乘探索星號郵輪前往石垣島4天3夜行程，有的里民說是自出出船票的錢，檢方查出張涉嫌替登島里民支付飲食與交通等相關費用。

基隆地檢署表示，參選人不得以招待旅遊作為對價，企圖影響有投票權人之投票意向，參選人切勿心存僥倖、以身試法，選民面對不當餽贈或利益利誘，應明確拒絕，地檢署「有聞必查、有據必辦」，依法積極查辦。