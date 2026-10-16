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學不乖！賄選遭解職再度參選 新北前市議員又涉賄選8萬交保
新北市前平地原住民議員忠仁．達祿斯，2021年因賄選遭判刑、解職，今年再度再度參選議員，竟又涉嫌今年3月在樹林某婚宴會館擺桌請客，以每桌5000元的桌菜招待選民免費飲宴，並無席間尋求支持。新北地檢署指揮調查局新北市調處、海山警分局兵分3路搜索，約談忠仁．達祿斯在內的2名被告及20名證人，檢方訊後依涉犯選罷法投票行賄罪聲押禁見，新北地方法院裁定以8萬元交保並限制住居。
忠仁•達祿斯曾任台北縣第16屆議員及改制後的新北市第1、3屆市議員。2020年間，他收受台中市平地原住民議員黃仁妻子王春梅20萬元款項，作為協助黃仁參選立委的賄選資金，但他竟將錢花掉後，假造名單交差，一、二審被依預備交付賄賂罪判刑7月，褫奪公權1年。全案於2021年確定，同年底遭解除議員職務。
今年忠仁•達祿斯再度捲土重來，是以無黨籍參選新北市第12選區市議員，該選區共有7人參選，但至今已有忠仁．達祿斯和現任議員楊春妹2人遭檢方查辦賄選。
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