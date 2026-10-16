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【重磅快評】蔡賴毒品零容忍 還得靠肉眼揪染毒檢座？

聯合報／ 主筆室

蔡英文2016年就任總統時喊出「毒品零容忍」，賴清德擔任閣揆編列逾百億元執行新世代反毒策略，直到今年國慶日演說還提出反毒策略行動綱領，結果昨天卻傳出曾任緝毒專組的北檢劉姓檢察官染毒，而且拖了七個多月才東窗事發。當事人心存僥倖，但緝毒網破洞已現，大官們卻只顧卸責，沒人談修補防呆，這次是檢察官，下次出包的會是什麼官？

劉姓檢察官是今年2月吸安毒被警方查獲，新北地檢署昨天偵結緩起訴，命劉接受戒癮治療。這是我國首宗現職檢察官涉毒，劉於一周前請辭，北檢後認情節重大，已函請檢察官評鑑委員會進行評鑑；法務部則表示支持新北檢刑事偵查以及北檢行政調查，毒品犯罪零容忍，檢察官正人須先正己，對檢察官涉毒，法務部絕不寬貸。

曾任緝毒專組的檢察官染毒，對於政府的反毒宣示是最大的諷刺，但在法務部說「絕不寬貸」的重話之後，事件似乎就劃下句點。但當事人獲緩起訴，利用制度漏洞「遮掩犯行」七個多月，期間照樣穿著法袍穿梭北檢，享盡制度漏洞的寬典，很難和「絕不寬貸」劃上等號。一般人染毒被查獲，能有這種待遇嗎？

至於政府緝毒網破洞誰來補、怎麼補？至今無人聞問。賴清德在國慶日特別提出強化「緝毒、驗毒、戒毒、識毒與防毒」五大面向，看起來每個面向都和劉姓檢察官揭示的制度漏洞有關，法務部竟只一味肯定支持新北檢、北檢，法務部長把把賴清德的說當耳邊風？

劉姓檢察官染毒會東窗事發，說起來機率其實很低，甚至很可能逃過一劫。一般來說，警方查獲毒品案件，警政M-Police系統不會顯示被告職業，只要當事人不主動出示，基層員警無從得知。劉姓檢察官隱瞞身分，說自己只是一般公務員， 試圖鑽制度漏洞當幸運兒，特殊身分被發現的機率實趨近於0%。 

案件移送檢方後，地檢署分案與檢事官處理發現機率也極低。因案件是函送，都由檢察事務官或書記官經手處理，新北地檢署一年毒品案件成千上萬，對基層人員來說，這只是流水線上的一般案件，除非檢事官剛好是劉的熟人，否則根本不會多看一眼。

最後一關是主任檢察官核閱，全台檢察官有1400人，每期司法官結業人數約60人，留在檢察體系大約一半，而且分佈全台地檢署，新北地檢署的主任檢察官不只一位，劉姓檢察官案件分到同學手上，機率只有個位數。

萬一這位主任檢察官囿於同期交情或辦案不仔細，劉姓檢察官可能又可以繼續披著法袍在北檢行走。試想，這是何等荒謬的畫面？而這7個月他辦了多少案？這些案沒有爭議嗎，日後又要如何善後？

民進黨政府大聲反毒，花掉的錢難以計數，但制度漏洞卻大如房間裡的大象，相關單位在出包之後才在抱怨驗尿件數激增，等驗尿結果耗時，整理公文、卷證很花時間等等，但民眾要問是，這些問題不是在劉檢染毒後才發生，反毒喊了十年，為什麼似乎一個環節也沒有解決，最後還是要土法煉鋼靠主任檢察官的慧眼才能揪出染毒檢座？

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北地檢署檢察官劉忠霖今年二月在蘆洲遇盤查，警方從他隨身背包內扣得安非他命殘渣袋。記者林昭彰／翻攝
台北地檢署檢察官劉忠霖今年二月在蘆洲遇盤查，警方從他隨身背包內扣得安非他命殘渣袋。記者林昭彰／翻攝

毒品 國慶 蔡英文 賴清德

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