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楊梅里長參選人假捐款行賄102戶求連任 檢警調查扣30餘萬賄款

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市楊梅區某里長郝姓參選人為求連任，涉嫌與妻及2名樁腳假借協會名義，於2026年1月及6月向102戶發放2000至3000元現金。桃園地檢署昨搜索約談傳喚4名被告及9名證人到案，查扣30餘萬元，郝等3人各以4萬至10萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，楊梅區某里長參選人郝姓男子，為求在2026年地方公職人員選舉順利連任，利用其兼任楊梅區某福德正神信眾協會理事長身分，與葉姓妻子、吳姓樁腳基於對有投票權人行求賄賂之犯意聯絡，假藉協會捐贈清寒家庭的名義，先後於2026年1月30日及6月13日，分別致贈轄區內每戶2000元及3000元賄款，發放戶數多達102戶。

檢察長張春暉獲悉情資後極為重視，指派檢察官蕭博騰指揮法務部調查局桃園市調查處及桃園市警局楊梅分局組成專案小組偵辦。經專案團隊積極蒐證，於10月15日發動偵查行動，傳喚被告郝男、葉姓妻子、樁腳吳姓、郭姓及相關證人共13人到案，現場並扣押郝姓被告涉嫌行賄的30餘萬元款項。

案經檢察官複訊後，認定郝男、郝妻葉女及吳姓樁腳等3人，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於投票權人行求賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟考量無羈押必要，檢方諭知郝姓被告與吳姓樁腳各以10萬元交保，葉姓妻子以4萬元交保，郭姓被告則請回。

桃園地檢署強調，公平與公正的選舉是民主政治的基石，乾淨選風需要全民共同守護。檢方呼籲，選舉期間民眾若發現有任何形式的賄選、賭盤、假訊息或境外勢力介入等不法情事，均可撥打免費專線0800-024-099檢舉，期盼與全民齊心打擊惡質選風，共同守護國家民主成果。

桃園楊梅某里長參選人尋求連任，今年元月和六月分別以福德正神信眾協會名義發放102戶、每戶2千、3千元，昨遭檢警調搜索約談，檢方複訊後郝男、吳姓樁腳各以10萬交保、郝妻葉女4萬交保，郭姓樁腳請回。聯合報系資料照
桃園楊梅某里長參選人尋求連任，今年元月和六月分別以福德正神信眾協會名義發放102戶、每戶2千、3千元，昨遭檢警調搜索約談，檢方複訊後郝男、吳姓樁腳各以10萬交保、郝妻葉女4萬交保，郭姓樁腳請回。聯合報系資料照

賄款 捐款 里長 2026九合一選舉 桃園市選舉

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