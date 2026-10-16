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拖欠拒酒測罰款 中年男怕祖厝被強制執行乖乖按月繳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣周姓（化名）男子二度酒駕又拒絕酒測，未在期限內繳交罰款36萬元，被移送法務部行政執行署彰化分署強制執行，因強制執行後的繳款狀況不理想，彰化分署說明後續處理流程，周男不願祖厝被拍賣，自今年4月起每月繳款1萬3千元，迄今清償罰款逾半。

行政執行署彰化分署今表示，周男（40歲）民國113年間再度被查獲酒駕且拒絕酒測，涉犯10年內第二次違反道路交通管理處罰條例第35條第4、5項的規定，除被警方依法舉發主管機關吊銷駕駛執照、5年內不得重新考照，依法公布姓名、照片，並裁處罰款36萬元。

周男未依在期限內繳納罰款，案件移送至彰化分署強制執行，執行人員積極調查他的名下財產，查得有一筆持分土地，依法辦理查封並同時派員到戶籍地實地前訪查，發現周男沒固定工作收入，且須扶養1名未成年孩子，被查封土地上有違建且不是他所有，因他親屬住在違建內，周男即自去年2月開始陸續繳納罰款但不穩定。

執行書記官今年4月再次通知周男到場說明，告知如未積極清償所欠罰鍰，將繼續執行不動產拍賣程序。周男自稱工作不穩定才有拖欠行為，請求暫勿拍賣他和家人共同持有的祖產，他會將按月繳納1萬3千元。執行人員綜合考量周男的家庭生活、扶養負擔與實際清償能力後，同意分期履行，周男迄今已清償20多萬元。

彰化分署表示，酒駕、毒駕的相關罰鍰如逾期未繳，被移送行政執行後，繳款義務人名下的存款、薪資，車輛及不動產均可能依法受到執行，彰化分署將持續秉持依法執行並兼顧個案實際清償能力的原則，促使義務人履行公法上金錢給付義務，共同維護交通安全及公平正義。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法務部行政執行署彰化分署人員處理欠稅事宜（示意圖，男子非當事人）圖／行政執行署彰化分署提供
法務部行政執行署彰化分署人員處理欠稅事宜（示意圖，男子非當事人）圖／行政執行署彰化分署提供

強制執行 罰款 酒駕

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