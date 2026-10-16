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影／北投慈航寺住持侵占7千萬投資還搞借貸 當庭認罪喊「知道因果」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市北投區知名寺廟「慈航寺住持釋常禪法師被控自2018年起，將信眾捐獻的油香錢、塔位及點燈等公款視為私人金庫，長期挪用高達7044萬6105元，用於個人投資、支付電視台建置費及私人借貸。士林地檢署偵結，痛批他「滿口佛理卻利慾薰心」，依公益侵占罪嫌起訴並建請從重量刑。士林地方法院今開準備庭，釋常禪當庭認罪，辯護律師又稱「沒有犯意」，當場遭法官當庭呵斥「不能兩頭講」。

士林地院今開庭，釋常禪當庭承認犯罪，稱自己是出家人「知道因果」，會盡快把錢還給寺廟，不過他的辯護律師黃銀河隨後補充，指被告是為了發揚慈航寺，行為雖然違法但「沒有犯意」，純粹「缺乏法律常識」。

法官態度強硬質問，被告一開始承認犯罪，現在又說沒有犯意，「你們不能兩頭講，若要否認犯罪也是尊重」，辯護律師才連忙強調「我們認罪」。

針對起訴書內容和證據能力等，釋常禪和辯護人均不爭執。

法官接著問寺廟的管理監督機制，釋常禪說，自己目前仍是慈航寺管理人，寺廟雖設管理委員會，但15名信徒代表中「3個往生、2個失蹤」，其他人也聯繫不上導致開會困難，但承諾「最近會再開會，把不在的人補起來」。

至於還款計畫，釋常禪稱目前已退還5萬6000元與35萬元，最近可取回1500萬元並還給寺廟，法官問有無具體計畫表，並嚴正表示「如果沒有就不等了」，律師才急忙與釋常禪溝通，承諾會在一個月內具狀陳報還款計畫。庭末，法官諭知候核辦。

釋常禪雖已高齡75歲，但看得出十分健康，步出法院能快步離去，包括下樓梯和上車均不須人攙扶；期間針對記者提問均不回應。

起訴指出，釋常禪2006年起擔任慈航寺住持兼管理人，明知慈航寺在第一銀行北投分行的帳戶為公款專戶，竟基於公益侵占犯意，自2018年1月至2025年3月間，陸續將9123萬餘元公款匯入個人名下帳戶並私自挪用，包括1500萬元與友人合夥投資、2000萬元建置電視台及公司營運，還將上千萬元轉作私人放款。

檢方痛批，釋常禪身為慈航寺住持，本應清心寡欲並審慎管理公款，卻滿口佛理而利慾薰心，將信眾的供養視為個人金庫中飽私囊，惡性非小，偵結後依法起訴並聲請沒收其名下總值逾千萬元的儲蓄型保單，以及位於新北市中和區、屏東縣等地的3筆土地。

釋常禪（袈裟者）雖已高齡75歲，但看得出十分健康，步出法院能快步離去，包括下樓梯和上車均不須人攙扶；期間針對記者提問均不回應。記者翁至成／攝影
釋常禪（袈裟者）雖已高齡75歲，但看得出十分健康，步出法院能快步離去，包括下樓梯和上車均不須人攙扶；期間針對記者提問均不回應。記者翁至成／攝影

釋常禪（袈裟者）雖已高齡75歲，但看得出十分健康，步出法院能快步離去，包括下樓梯和上車均不須人攙扶；期間針對記者提問均不回應。記者翁至成／攝影
釋常禪（袈裟者）雖已高齡75歲，但看得出十分健康，步出法院能快步離去，包括下樓梯和上車均不須人攙扶；期間針對記者提問均不回應。記者翁至成／攝影

北投 慈航寺 侵占 住持

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