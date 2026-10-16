聽新聞
0:00 / 0:00
以為免費？她靠法扶爭遺產奪回164萬 不付3萬律師費遭強制執行
新竹葉女因分割遺產事件申請法律扶助，經協助與對方和解後取得逾164萬元利益，依法應繳3萬元法扶回饋金，卻遲未繳納。法律扶助基金會聲請強制執行，新竹地院裁定准許。
裁定指出，葉女先前因分割遺產事件，向法律扶助基金會新竹分會申請法律扶助，經審查後獲准扶助家事第一審案件，法扶並為此支出律師酬金3萬元。案件進入法院審理後，葉女與對方最終和解。
和解筆錄指出，葉女可取得其中一筆存款的七分之一，換算利益共164萬2043元。依法律扶助相關規定，受扶助人經法律扶助所取得的標的具有財產價值，且取得價值超過律師酬金及其他必要費用100萬元以上，應回饋全部律師酬金及必要費用。
法扶基金會因此認定，葉女在分割遺產案件取得的利益已超過規定門檻，應繳回法扶支出的3萬元律師酬金。新竹分會之後陸續寄發回饋金審查決定通知書及催告函，要求葉女繳納，但相關郵件均因逾期未領遭退回，葉女也始終未繳款，因此向新竹地院聲請強制執行3萬元回饋金。
法官審酌和解筆錄、回饋金結算審查表、審查決定通知書、催告函及郵件退回信封等資料，認定法扶基金會主張有據，最終裁定葉女應給付法律扶助基金會3萬元回饋金，准予強制執行。全案仍可抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。