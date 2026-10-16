檢舉慘遭「報復」？霧峰小北坑橋指示牌被撞毀 議員要求徹查

台中市霧峰桐林里民生路小北坑橋下河床遭違法傾倒廢土，經在地社團檢舉，環保局追查中。市議員李天生說，事後該社團停車場指示牌及橋梁上鐵絲圍籬遭到撞擊破壞，懷疑是遭惡意報復，他強烈要求市府全力追查，不容違法業者橫行囂張，確保檢舉人安全。

李天生指出，日前接獲霧峰某社團投訴，園區進出民生路小北坑橋下河床，半個月內連續遭人傾倒廢土，擔心影響安全，經他轉請市府環保局派員前往稽查，發現現場確有棄置大量土石方，並調閱沿途警用監視器追查中。

李天生表示，環保局出面處理後，提出檢舉的社團第一停車場指示牌及橋梁上的鐵絲圍籬竟然遭到破壞，其中指示牌鐵桿被撞歪斜，上方指示牌只剩下半截，橋梁上鐵絲圍籬則被撞擊大片滑落河床中，該社團抱怨指示牌和鐵絲圍籬裝了12年平安無事，卻在提出檢舉後發生狀況，事情太過巧合，懷疑是傾倒廢棄土不肖業者專程前來報復。

環保局調查，同一地點去年11月間也曾遭棄置營建廢棄物，並依民眾提供車牌追查車主到案說明，對方聲稱只是進行整地，僅載運表面土進行鋪設，未有載運土石方，經函請國產署處理，被認定未經許可於國有土地開挖回填，移請檢警偵辦中。

李天生強調，該處已連續發生類似案件，要求裝設監視器加強防範，同時認為違規者遭檢舉後出現報復行為，眼中沒有法律，此風不可長，要求全力追查制止，確保檢舉人安全，並維護桐林山區環境清潔，不要成為違法傾倒廢棄物的天堂。

台中市議員李天生說明，霧峰桐林里在地社團停車場指示牌遭到撞擊破壞。圖／李天生提供

台中市議員李天生說明，霧峰桐林里小北坑橋上鐵絲圍籬遭到撞擊破壞。圖／李天生提供