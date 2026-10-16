台南選舉震撼彈！ 涉88槍擊案王文宗父女赴陸接受招待 百萬交保

台南檢調警據報，學甲慈濟宮董事長王文宗及其女兒議員參選人王詩媛涉嫌於今年4至6月間揪當地里長等人赴大陸旅遊招受招待，昨專案小組人員前往王住處等地搜索，並將父女及里長參選人帶回調查，漏夜訊問後，今天凌晨3時父女兩人分別以150萬、100萬元交保候傳。

王文宗2022年涉及台南88槍擊案而備受關注，案發當時，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗因資助洪、孔兩人在大陸藏匿被判6月，但檢方不准他易科罰金或易服勞役，他聲明異議遭台南地院駁回後提抗告，台南高分院認屬檢察官裁量權合法行使範圍而駁回，入監服刑完畢。

王文宗曾任學甲鎮代會主席、國民黨學甲區黨部主委及慈濟宮董事長，政商關係橫跨藍綠，今年女兒王詩媛以無黨籍身分投入年底市議員選舉，如今遭檢調警大舉搜索行動，也為其選情投下震撼彈。

台南地檢署獲報，台南市第二選區議員參選人王詩媛與其父王文宗，涉嫌於今年4至6月間，居間聯繫安排該選區選民多人赴陸旅遊接受招待，藉以行賄當地具有投票權選民多人。

主任檢察官蔡明達、檢察官黃慶瑋昨指揮台南市調查處及學甲等分局，持法院核發搜索票執行搜索，並傳訊王文宗及女兒到案調查。

市調處人員將王文宗父女2人帶回市調處調查後，深夜移送台南地檢署複訊，經檢察官訊問後，認父女均涉犯公職人員選舉罷免法中投票行賄及反滲透法等罪嫌，犯嫌重大，但尚無羈押必要，分別諭知150萬元、100萬元交保。