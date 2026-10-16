新莊頭前里長黃國訓辦公室遭潑汙血內臟 自導自演涉誣告3萬元交保

競選連任的新北市新莊區頭前里長黃國訓12日報案聲稱辦公室遭惡意扔擲血淋淋惡臭魚內臟，不料警方詳查之後案情大逆轉，發現里長11日自行到魚市場取回內臟、疑似自導自演，昨晚依誣告等罪嫌移送，檢方複訊後諭知3萬元交保。

警方12日晚間9時許接獲報案，黃國訓聲稱里辦公室外監視器疑遭刻意轉向，未拍到嫌疑人。但員警鑑識調查發現大門未破壞、門口與周邊均無血跡殘渣，經擴大調閱比對附近巷道及里辦公室內監視器影像詳細調查，竟發現黃國訓案於發前一天自行前往板橋魚市場，向魚販索取內臟帶回辦公室，疑似自導自演。

新莊警分局昨天向新北地方法院聲請搜索票獲准，晚間6時40分再到里辦公室搜索查扣相關事證，並請黃國訓到案說明，警詢之後依誣告、使公務員登載不實罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後諭知3萬元交保。

警方昨晚持搜索票到頭前里辦公室搜索查扣相關事證，並請黃國訓到案說明。記者林昭彰／翻攝