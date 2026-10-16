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躲家中開擴音器嗆鄰居「傻包、偷吃被離婚」新竹男慘賠15萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹劉男與鄰居羅男夫婦長期不睦，竟躲在家中透過監視器擴音器，廣播「手指插洞洞」、「偷吃被離婚」等不堪入耳言詞。羅男夫婦提告求償，一審判劉男賠15萬元；劉男不服上訴，新竹地院認定侵害名譽，駁回上訴，全案確定。

判決書指出，2024年4月15日，劉男透過住家監視器的對外廣播功能，在社區馬路旁以擴音器發話，內容包括「傻包」、「啞巴」、「手指插洞洞」、「偷吃被離婚」、「在公園帶不同男人」、「朋友販毒吸毒」、「隨地大小便是家族祖訓」等貶抑言詞。

羅男夫婦認為人格及名譽遭侵害，提起民事訴訟。一審判劉男應分別賠償羅男9萬元、羅妻6萬元，共15萬元精神慰撫金。劉男不服上訴，主張監視器未拍到發話者，無法證明聲音出自他，且言詞未指名道姓，也無具體事件，只是私人閒聊及情緒宣洩，羅男夫婦不應自行「對號入座」。

劉男另稱，廣播僅一次、約7分鐘，羅妻當時不在場，對方又事隔1年7個月才提告，15萬元慰撫金過高。

二審法官調查，劉男住家裝有3支監視器，其中鏡頭朝向羅男住家，並具有對外廣播功能。另案證人也曾聽見劉男住家攝影機廣播「就是他！就是他！」「我們法院見蛤」等語；過往監視器畫面也顯示，劉男曾未現身就透過設備與羅男互嗆。

法官認為，相關證據足以認定劉男有待在屋內、透過攝影機對外廣播的習慣，否認自己是發話者僅屬卸責。相關言詞雖未直接點名羅男夫婦，但具有明顯侮辱意涵，且透過擴音器讓不特定民眾聽聞，足以降低兩人社會評價；羅妻當時不在場，也不影響名譽受侵害的認定。

新竹地院審酌雙方經濟狀況、侵權方式及精神痛苦程度，認定一審判賠15萬元並無過高，駁回劉男上訴，全案不得再上訴。

新竹劉男與鄰居羅男夫婦長期不睦，竟躲在家中透過監視器擴音器，廣播「手指插洞洞」、「偷吃被離婚」等不堪言詞（示意圖）。聯合報系資料照
新竹劉男與鄰居羅男夫婦長期不睦，竟躲在家中透過監視器擴音器，廣播「手指插洞洞」、「偷吃被離婚」等不堪言詞（示意圖）。聯合報系資料照

新竹 鄰居

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