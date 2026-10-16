高科大學倫爭議多 近3年3教授涉貪被重判…在校結局大不同

國立高雄科技大學教授近年因教授捲入弊案，已有3名教授被判刑；資工系教授林威成被重判12年，工業工程與管理學系教授唐惠欽、王嘉男，涉嫌向學生收錢找槍手代筆論文，成全台首件因學倫案被判刑的教授；校內不具名教授直言，被判刑教授害校譽受損，校方有必要整頓。

王嘉男部分，橋頭地院認定王嘉男找槍手替鄭姓、劉姓等五名碩博士生代筆論文，依違背職務收受賄賂罪共五罪，各處5年6月至5年10月不等徒刑，應執行7年，褫奪公權2年。

唐惠欽則收取十萬元親自替蔡姓碩士生撰寫碩士論文，觸犯違背職務收受賄賂一罪，判處有期徒刑5年2月。褫奪公權2年，10萬元犯罪所得沒收。

兩人今年6月宣判後，王嘉男目前為停聘狀態；唐惠欽則依校內相關程序解聘；不過，今年5月同樣被依貪汙等罪重判12年的林威成，傳出不僅未被懲處，還在8月暑假期間投票通過留任，3名教授涉貪結局不一，讓許多校內教授不解。

不具名校內教授直言，林威成牽涉校內各大、小標案，系上教評會刻意趁暑假期間開設突襲，會議中系上老師沒有任何人說一句話，最後以一句「無罪推定」通過留任案，只能說他做人成功，其他老師明哲保身，不敢表態。

除林威成、唐惠欽、王嘉男外，雄檢偵辦前海軍少將施武樵任內採購弊案，今年7月底施被逮捕後，與廠商被檢方依貪汙罪收押禁見，此案另扯出調查官鄭嘉駒接受不當飲宴。

施武樵自軍職退役後轉入民間，在高科大東南亞產學研究發展中心擔任執行長，成為林威成、唐惠欽、王嘉男等教授涉貪後，校內再有教職員被檢方查辦。

高科大不具名教授直言，校內大部分的老師都是兢兢業業指導學生進行研究，這幾年出事的教授都位居要職，因自身行為及學校後續處置不當，最後傷害的其實是學生及校譽，基層老師根本做不了什麼，只盼未來校方重視，好好整頓重振校譽。

高科大回應，稱林威成聘任及教學安排均依現行法令及校內規定辦理，目前仍具本校教授身分，學校尊重司法機關調查及司法程序，將視案件進展依相關法令及校內規定處理。施武樵目前已未在本校任職或兼課，學校尊重司法機關依法調查，對尚未正式確認的內容，不臆測或評論。

高科大說，學校重視校務治理、學生受教權及學術倫理，涉及教職員的相關案件，都會依個案事實、現行法令及校內程序審慎處理，尊重司法機關依法調查。