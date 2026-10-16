快訊

MLB／誰想得到？道奇3連霸草草夢碎 釀酒人橫掃復仇晉世界大賽拚隊史首冠

台灣寶可夢中心開賣16款新品！「頭暈寶可夢」必收藏 皮卡丘悠遊卡太Q

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

聽新聞
0:00 / 0:00

高科大學倫爭議多 近3年3教授涉貪被重判…在校結局大不同

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國立高雄科技大學教授近年因教授捲入弊案，已有3名教授被判刑；資工系教授林威成被重判12年，工業工程與管理學系教授唐惠欽、王嘉男，涉嫌向學生收錢找槍手代筆論文，成全台首件因學倫案被判刑的教授；校內不具名教授直言，被判刑教授害校譽受損，校方有必要整頓。

王嘉男部分，橋頭地院認定王嘉男找槍手替鄭姓、劉姓等五名碩博士生代筆論文，依違背職務收受賄賂罪共五罪，各處5年6月至5年10月不等徒刑，應執行7年，褫奪公權2年。

唐惠欽則收取十萬元親自替蔡姓碩士生撰寫碩士論文，觸犯違背職務收受賄賂一罪，判處有期徒刑5年2月。褫奪公權2年，10萬元犯罪所得沒收。

兩人今年6月宣判後，王嘉男目前為停聘狀態；唐惠欽則依校內相關程序解聘；不過，今年5月同樣被依貪汙等罪重判12年的林威成，傳出不僅未被懲處，還在8月暑假期間投票通過留任，3名教授涉貪結局不一，讓許多校內教授不解。

不具名校內教授直言，林威成牽涉校內各大、小標案，系上教評會刻意趁暑假期間開設突襲，會議中系上老師沒有任何人說一句話，最後以一句「無罪推定」通過留任案，只能說他做人成功，其他老師明哲保身，不敢表態。

除林威成、唐惠欽、王嘉男外，雄檢偵辦前海軍少將施武樵任內採購弊案，今年7月底施被逮捕後，與廠商被檢方依貪汙罪收押禁見，此案另扯出調查官鄭嘉駒接受不當飲宴。

施武樵自軍職退役後轉入民間，在高科大東南亞產學研究發展中心擔任執行長，成為林威成、唐惠欽、王嘉男等教授涉貪後，校內再有教職員被檢方查辦。

高科大不具名教授直言，校內大部分的老師都是兢兢業業指導學生進行研究，這幾年出事的教授都位居要職，因自身行為及學校後續處置不當，最後傷害的其實是學生及校譽，基層老師根本做不了什麼，只盼未來校方重視，好好整頓重振校譽。

高科大回應，稱林威成聘任及教學安排均依現行法令及校內規定辦理，目前仍具本校教授身分，學校尊重司法機關調查及司法程序，將視案件進展依相關法令及校內規定處理。施武樵目前已未在本校任職或兼課，學校尊重司法機關依法調查，對尚未正式確認的內容，不臆測或評論。

高科大說，學校重視校務治理、學生受教權及學術倫理，涉及教職員的相關案件，都會依個案事實、現行法令及校內程序審慎處理，尊重司法機關依法調查。

高雄科技大學近年發生多起教授涉貪案，但每人在校結局大不同。圖為高科大外觀。聯合報系資料照
高雄科技大學近年發生多起教授涉貪案，但每人在校結局大不同。圖為高科大外觀。聯合報系資料照

貪汙 弊案 高雄科技大學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高科大前總務長涉貪重判12年 剛獲留任又涉案被約談

昔摸臀女學生…助理教授想升副教授遭卡 法院命國防大學重審

新版校事會議「合理管教可直接結案」 人本質疑：判斷標準不明

康乃爾性侵案…校長承認2年前即知但未處理 校園抗議嗆下台

相關新聞

新莊頭前里長黃國訓辦公室遭潑汙血內臟 自導自演涉誣告3萬元交保

競選連任的新北市新莊區頭前里長黃國訓12日報案聲稱辦公室遭惡意扔擲血淋淋惡臭魚內臟，不料警方詳查之後案情大逆轉，發現里長11日自行到魚市場取回內臟、疑似自導自演，昨晚依誣告等罪嫌移送，檢方複訊後諭知3萬元交保。

高科大前總務長涉貪重判12年 剛獲留任又涉案被約談

國立高雄科技大學前總務長林威成護航胞弟林韋体公司拿到學校工程標案，高雄地院今年5月依貪汙等罪重判林威成12年、林韋体9年。檢調日前發現林威成總務長任內，以類似手法取得學校標案，日前再次約談林威成等多人，連該校資工系陳姓教授也列被告，相關消息在校內傳開，檢方認無羈押必要，以5至30萬元交保。

影／北投慈航寺住持侵占7千萬投資還搞借貸 當庭認罪喊「知道因果」

台北市北投區知名寺廟「慈航寺」住持釋常禪法師被控自2018年起，將信眾捐獻的油香錢、塔位及點燈等公款視為私人金庫，長期挪用高達7044萬6105元，用於個人投資、支付電視台建置費及私人借貸。士林地檢署偵結，痛批他「滿口佛理卻利慾薰心」，依公益侵占罪嫌起訴並建請從重量刑。士林地方法院今開準備庭，釋常禪當庭認罪，辯護律師又稱「沒有犯意」，當場遭法官當庭呵斥「不能兩頭講」。

高科大學倫爭議多 近3年3教授涉貪被重判…在校結局大不同

國立高雄科技大學教授近年因教授捲入弊案，已有3名教授被判刑；資工系教授林威成被重判12年，工業工程與管理學系教授唐惠欽、王嘉男，涉嫌向學生收錢找槍手代筆論文，成全台首件因學倫案被判刑的教授；校內不具名教授直言，被判刑教授害校譽受損，校方有必要整頓。

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

北市一名劉姓退休教授在忠孝復興捷運站見婦人跌倒，上前攙扶未果，事後反遭對方提告，並遭檢方依過失傷害罪起訴。官司讓劉翁深受打擊，一度懷疑助人是否值得…

躲家中開擴音器嗆鄰居「傻包、偷吃被離婚」新竹男慘賠15萬

新竹劉男與鄰居羅男夫婦長期不睦，竟躲在家中透過監視器擴音器，廣播「手指插洞洞」、「偷吃被離婚」等不堪入耳言詞。羅男夫婦提告求償，一審判劉男賠15萬元；劉男不服上訴，新竹地院認定侵害名譽，駁回上訴，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。