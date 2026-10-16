快訊

MLB／誰想得到？道奇3連霸草草夢碎 釀酒人橫掃復仇晉世界大賽拚隊史首冠

台灣寶可夢中心開賣16款新品！「頭暈寶可夢」必收藏 皮卡丘悠遊卡太Q

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

聽新聞
0:00 / 0:00

高科大前總務長涉貪重判12年 剛獲留任又涉案被約談

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄即時報導

國立高雄科技大學前總務長林威成護航胞弟林韋体公司拿到學校工程標案，高雄地院今年5月依貪汙等罪重判林威成12年、林韋体9年。檢調日前發現林威成總務長任內，以類似手法取得學校標案，日前再次約談林威成等多人，連該校資工系陳姓教授也列被告，相關消息在校內傳開，檢方認無羈押必要，以5至30萬元交保。

林威成涉貪被重判後，今年8月暑假期間已獲教評會投票通過留任。針對林威成及資工系教授近期被拘提約談，高科大表示，目前相關司法程序仍在進行，學校尊重司法調查，對未經正式確認的事項不予臆測或評論；若後續接獲司法機關通知或有相關調查結果，學校將依規定辦理。

52歲林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，2018年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任為高科大資工系主任，隔年兼任高科大總務長。

檢調發現林威成在高應大任職時，先透過胞弟林韋体經營的展源浩科技公司，成功取得資工系開發的車牌辨識軟體，該公司林威成雖未掛名職位，但被查出林其實是隱性股東。

2019年9月間，高應大要建置校門車辨系統，林威成便推薦由展源浩承包，當時專案由該校專委李振宏負責，李便協助護航，讓展源浩公司得標。三校合併後，李振宏、林威成、林韋体再合作量身打造標案，讓展源浩得標。

除檢調另查出林威呈利用人頭公司名義，參與投標校內大小工程，至少8件成功得標，經雄檢檢察官林恆翠指揮偵辦、起訴後，高雄地院一審依3人以上共同詐欺取財、圖利等罪重判林威成12年，褫奪公權5年，林韋体判9年，褫奪公權4年，李振宏判刑4年，目前上訴二審中。

但專案小組發現林威成透過人頭公司經手標案不止8件，其任職總務長期間，依法必須迴避，但該校如校內伺服器等各大、小標案，仍疑由其灌水標金後，再透過其他人頭公司得標。

檢調依據近期掌握的新事證，本月中旬發動搜索，帶著拘票前往高科大帶人，約談林威成、林韋体等人到案，另該校資工系陳姓主任以及多名人頭公司廠商也被帶回。因事證充足，檢方複訊後認為應無羈押必要，林威成等人均交保候傳。

圖為高科大外觀。聯合報系資料照
圖為高科大外觀。聯合報系資料照

高雄科技大學 貪汙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中油前執行長徐漢 貪汙判25年 逃亡再判2年8月

中油前執行長徐漢涉貪判25年 宣判前切斷電子腳環逃亡再判2年8月

影／涉「左手賣右手」掏空海灣開發4億！董事長劉至誠80萬交保

台東消防員涉性騷至少5人 檢方二度聲押獲准遭停職

相關新聞

新莊頭前里長黃國訓辦公室遭潑汙血內臟 自導自演涉誣告3萬元交保

競選連任的新北市新莊區頭前里長黃國訓12日報案聲稱辦公室遭惡意扔擲血淋淋惡臭魚內臟，不料警方詳查之後案情大逆轉，發現里長11日自行到魚市場取回內臟、疑似自導自演，昨晚依誣告等罪嫌移送，檢方複訊後諭知3萬元交保。

高科大前總務長涉貪重判12年 剛獲留任又涉案被約談

國立高雄科技大學前總務長林威成護航胞弟林韋体公司拿到學校工程標案，高雄地院今年5月依貪汙等罪重判林威成12年、林韋体9年。檢調日前發現林威成總務長任內，以類似手法取得學校標案，日前再次約談林威成等多人，連該校資工系陳姓教授也列被告，相關消息在校內傳開，檢方認無羈押必要，以5至30萬元交保。

影／北投慈航寺住持侵占7千萬投資還搞借貸 當庭認罪喊「知道因果」

台北市北投區知名寺廟「慈航寺」住持釋常禪法師被控自2018年起，將信眾捐獻的油香錢、塔位及點燈等公款視為私人金庫，長期挪用高達7044萬6105元，用於個人投資、支付電視台建置費及私人借貸。士林地檢署偵結，痛批他「滿口佛理卻利慾薰心」，依公益侵占罪嫌起訴並建請從重量刑。士林地方法院今開準備庭，釋常禪當庭認罪，辯護律師又稱「沒有犯意」，當場遭法官當庭呵斥「不能兩頭講」。

高科大學倫爭議多 近3年3教授涉貪被重判…在校結局大不同

國立高雄科技大學教授近年因教授捲入弊案，已有3名教授被判刑；資工系教授林威成被重判12年，工業工程與管理學系教授唐惠欽、王嘉男，涉嫌向學生收錢找槍手代筆論文，成全台首件因學倫案被判刑的教授；校內不具名教授直言，被判刑教授害校譽受損，校方有必要整頓。

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

北市一名劉姓退休教授在忠孝復興捷運站見婦人跌倒，上前攙扶未果，事後反遭對方提告，並遭檢方依過失傷害罪起訴。官司讓劉翁深受打擊，一度懷疑助人是否值得…

躲家中開擴音器嗆鄰居「傻包、偷吃被離婚」新竹男慘賠15萬

新竹劉男與鄰居羅男夫婦長期不睦，竟躲在家中透過監視器擴音器，廣播「手指插洞洞」、「偷吃被離婚」等不堪入耳言詞。羅男夫婦提告求償，一審判劉男賠15萬元；劉男不服上訴，新竹地院認定侵害名譽，駁回上訴，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。