高科大前總務長涉貪重判12年 剛獲留任又涉案被約談

國立高雄科技大學前總務長林威成護航胞弟林韋体公司拿到學校工程標案，高雄地院今年5月依貪汙等罪重判林威成12年、林韋体9年。檢調日前發現林威成總務長任內，以類似手法取得學校標案，日前再次約談林威成等多人，連該校資工系陳姓教授也列被告，相關消息在校內傳開，檢方認無羈押必要，以5至30萬元交保。

林威成涉貪被重判後，今年8月暑假期間已獲教評會投票通過留任。針對林威成及資工系教授近期被拘提約談，高科大表示，目前相關司法程序仍在進行，學校尊重司法調查，對未經正式確認的事項不予臆測或評論；若後續接獲司法機關通知或有相關調查結果，學校將依規定辦理。

52歲林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，2018年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任為高科大資工系主任，隔年兼任高科大總務長。

檢調發現林威成在高應大任職時，先透過胞弟林韋体經營的展源浩科技公司，成功取得資工系開發的車牌辨識軟體，該公司林威成雖未掛名職位，但被查出林其實是隱性股東。

2019年9月間，高應大要建置校門車辨系統，林威成便推薦由展源浩承包，當時專案由該校專委李振宏負責，李便協助護航，讓展源浩公司得標。三校合併後，李振宏、林威成、林韋体再合作量身打造標案，讓展源浩得標。

除檢調另查出林威呈利用人頭公司名義，參與投標校內大小工程，至少8件成功得標，經雄檢檢察官林恆翠指揮偵辦、起訴後，高雄地院一審依3人以上共同詐欺取財、圖利等罪重判林威成12年，褫奪公權5年，林韋体判9年，褫奪公權4年，李振宏判刑4年，目前上訴二審中。

但專案小組發現林威成透過人頭公司經手標案不止8件，其任職總務長期間，依法必須迴避，但該校如校內伺服器等各大、小標案，仍疑由其灌水標金後，再透過其他人頭公司得標。

檢調依據近期掌握的新事證，本月中旬發動搜索，帶著拘票前往高科大帶人，約談林威成、林韋体等人到案，另該校資工系陳姓主任以及多名人頭公司廠商也被帶回。因事證充足，檢方複訊後認為應無羈押必要，林威成等人均交保候傳。