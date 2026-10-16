助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

北市一名劉姓退休教授見婦人跌倒，好心上前攙扶卻反遭提告，並被檢方依過失傷害罪起訴。示意圖／AI生成

北市一名劉姓退休教授在忠孝復興捷運站見婦人跌倒，上前攙扶未果，事後反遭對方提告，並遭檢方依過失傷害罪起訴。官司讓劉翁深受打擊，一度懷疑助人是否值得。台北地院近日開庭，法官宋恩同分享親身經歷，勸他別失去行善的信念，雙方最終以11萬元達成和解。

根據《自由時報》報導，今年2月，劉翁在忠孝復興捷運站下車後，沿電扶梯步行上樓，途中看見前方一名六旬婦人突然失去平衡跌倒，他隨即伸手試圖攙扶，卻未能及時拉住對方，婦人當場摔倒在地，事後對劉翁提告。

起初檢方想促成雙方和解，但婦人提出的和解金高達50萬元，超出劉翁的負擔能力，因此協商破局。最後檢方以涉及過失傷害罪，將劉翁起訴。這場官司讓劉翁備受打擊，甚至夜不成眠，也開始懷疑日後是否該繼續行善。

台北地院近日開庭，法官宋恩同了解雙方處境後，也分享親身經歷，自己當天早上在大安森林公園跑步時，遇到一名跌倒的婦人，當下也猶豫是否該上前幫忙，擔心好意反而惹上麻煩，但最後仍決定伸手攙扶，因為他相信行善的價值。最終在法官的勸說下，雙方以11萬元達成和解。

這起官司在Threads上引起討論，許多網友紛紛吐槽，「以11萬元達成和解，然後還要相信行善的價值？」、「法官真是不可教化」、「法官好意思？」、「我兩個月薪水連11萬都沒有，決定開始練習跌倒」、「現在行善到底是要看收入門檻的啊」。