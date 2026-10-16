快訊

MLB／誰想得到？道奇3連霸草草夢碎 釀酒人橫掃復仇晉世界大賽拚隊史首冠

台灣寶可夢中心開賣16款新品！「頭暈寶可夢」必收藏 皮卡丘悠遊卡太Q

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

聽新聞
0:00 / 0:00

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

聯合新聞網／ 綜合報導

北市一名劉姓退休教授見婦人跌倒，好心上前攙扶卻反遭提告，並被檢方依過失傷害罪起訴。示意圖／AI生成
北市一名劉姓退休教授見婦人跌倒，好心上前攙扶卻反遭提告，並被檢方依過失傷害罪起訴。示意圖／AI生成

北市一名劉姓退休教授在忠孝復興捷運站見婦人跌倒，上前攙扶未果，事後反遭對方提告，並遭檢方依過失傷害罪起訴。官司讓劉翁深受打擊，一度懷疑助人是否值得。台北地院近日開庭，法官宋恩同分享親身經歷，勸他別失去行善的信念，雙方最終以11萬元達成和解。

根據《自由時報》報導，今年2月，劉翁在忠孝復興捷運站下車後，沿電扶梯步行上樓，途中看見前方一名六旬婦人突然失去平衡跌倒，他隨即伸手試圖攙扶，卻未能及時拉住對方，婦人當場摔倒在地，事後對劉翁提告。

起初檢方想促成雙方和解，但婦人提出的和解金高達50萬元，超出劉翁的負擔能力，因此協商破局。最後檢方以涉及過失傷害罪，將劉翁起訴。這場官司讓劉翁備受打擊，甚至夜不成眠，也開始懷疑日後是否該繼續行善。

台北地院近日開庭，法官宋恩同了解雙方處境後，也分享親身經歷，自己當天早上在大安森林公園跑步時，遇到一名跌倒的婦人，當下也猶豫是否該上前幫忙，擔心好意反而惹上麻煩，但最後仍決定伸手攙扶，因為他相信行善的價值。最終在法官的勸說下，雙方以11萬元達成和解。

這起官司在Threads上引起討論，許多網友紛紛吐槽，「以11萬元達成和解，然後還要相信行善的價值？」、「法官真是不可教化」、「法官好意思？」、「我兩個月薪水連11萬都沒有，決定開始練習跌倒」、「現在行善到底是要看收入門檻的啊」。

法官

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

新莊頭前里長黃國訓辦公室遭潑汙血內臟 自導自演涉誣告3萬元交保

競選連任的新北市新莊區頭前里長黃國訓12日報案聲稱辦公室遭惡意扔擲血淋淋惡臭魚內臟，不料警方詳查之後案情大逆轉，發現里長11日自行到魚市場取回內臟、疑似自導自演，昨晚依誣告等罪嫌移送，檢方複訊後諭知3萬元交保。

高科大前總務長涉貪重判12年 剛獲留任又涉案被約談

國立高雄科技大學前總務長林威成護航胞弟林韋体公司拿到學校工程標案，高雄地院今年5月依貪汙等罪重判林威成12年、林韋体9年。檢調日前發現林威成總務長任內，以類似手法取得學校標案，日前再次約談林威成等多人，連該校資工系陳姓教授也列被告，相關消息在校內傳開，檢方認無羈押必要，以5至30萬元交保。

影／北投慈航寺住持侵占7千萬投資還搞借貸 當庭認罪喊「知道因果」

台北市北投區知名寺廟「慈航寺」住持釋常禪法師被控自2018年起，將信眾捐獻的油香錢、塔位及點燈等公款視為私人金庫，長期挪用高達7044萬6105元，用於個人投資、支付電視台建置費及私人借貸。士林地檢署偵結，痛批他「滿口佛理卻利慾薰心」，依公益侵占罪嫌起訴並建請從重量刑。士林地方法院今開準備庭，釋常禪當庭認罪，辯護律師又稱「沒有犯意」，當場遭法官當庭呵斥「不能兩頭講」。

高科大學倫爭議多 近3年3教授涉貪被重判…在校結局大不同

國立高雄科技大學教授近年因教授捲入弊案，已有3名教授被判刑；資工系教授林威成被重判12年，工業工程與管理學系教授唐惠欽、王嘉男，涉嫌向學生收錢找槍手代筆論文，成全台首件因學倫案被判刑的教授；校內不具名教授直言，被判刑教授害校譽受損，校方有必要整頓。

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

北市一名劉姓退休教授在忠孝復興捷運站見婦人跌倒，上前攙扶未果，事後反遭對方提告，並遭檢方依過失傷害罪起訴。官司讓劉翁深受打擊，一度懷疑助人是否值得…

躲家中開擴音器嗆鄰居「傻包、偷吃被離婚」新竹男慘賠15萬

新竹劉男與鄰居羅男夫婦長期不睦，竟躲在家中透過監視器擴音器，廣播「手指插洞洞」、「偷吃被離婚」等不堪入耳言詞。羅男夫婦提告求償，一審判劉男賠15萬元；劉男不服上訴，新竹地院認定侵害名譽，駁回上訴，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。