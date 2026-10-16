影／涉「左手賣右手」掏空海灣開發4億！董事長劉至誠80萬交保

上櫃公司海灣開發董事長劉至誠，被控利用「左手賣右手」方式，以2.9億將台中「海灣八大景」土地賣給旗下海灣建設，另找人頭買下深坑海灣假日酒店，因不堪長期虧損，涉挪用海灣開發資金繳交租金與填補財務缺口，總計讓海灣開發損失4億元；調查局昨搜索約談劉男到案，台北地檢署漏夜複訊後，凌晨依違反證交法命劉男80萬交保。

同案約談的海灣開發財務長楊理粧50萬交保、海灣假日酒店登記負責人沈郡蓉30萬交保；海灣開發財會主管陳益彰、周宥任請回。

劉至誠移送地檢署時，女兒在門口等候遞上口罩，面對媒體詢問是否涉及掏空？他回應說，「沒有，完全是誤會一場」，隨後揮揮手表示，「跟掏空沒有關係」。

檢調追查，劉至誠於2012年間，出資買斷新北深坑的海灣假日酒店土地、房屋與營業設備，但該酒店不屬海灣開發持有，劉至誠找來親信沈郡蓉擔任登記負責人，製造酒店與海灣開發無關的斷點。

調查指出，海灣假日酒店生意不佳，且每月租金高達600萬，劉至誠擅自挪用海灣開發款項支付資金缺口，金額達9千多萬，涉及違反證交法特別背信罪。

檢調另查出，海灣開發2018年將台中北屯區建案「海灣八大景」土地，以2.9億價金賣給海灣建設，海灣開發又私下出資給海灣建設，營造交易假象，形同左手賣右手，掏空海灣開發2.9億資產。

海灣開發與海灣建設都是台中在地建商，負責人均為劉至誠，他近年擴張事業版圖，北上發展海灣假日飯店。調查局北機站蒐證後，昨天前往台中地區搜索公司與相關人住居所。

海灣開發財務長楊理粧涉掏空50萬交保。記者張宏業／攝影

海灣假日飯店登記負責人沈郡蓉涉掏空30萬交保。記者余承翰／攝影